Як оформити майно у шлюбі, щоб не ділити його при розлученні

При розлученні партнери повинні поділити порівно спільно нажите майно. Втім, цього можна уникнути, якщо завчасно відповідно оформити документи на право власності.

Що зробити, щоб не ділити майно при розлученні

"Усі знають, що набуте майно у шлюбі, є спільною власністю подружжя та при розлученні підлягає поділу. Якщо ж майно придбане тільки за особисті гроші одного з подружжя, то таке майно повинно належати тільки цій особі, але якщо інший з подружжя це заперечує, доведеться звертатись до суду і доводити цей факт там, щоб не ділити майно на двох. А це, своєю чергою, призведе до витрат часу, нервів та грошей", - каже адвокат.

Сащук ділиться трьома способами, як оформити майно у шлюбі, щоб потім його не ділити при розлученні.

"Перший спосіб - можна укласти шлюбний договір до або під час шлюбу. У ньому треба чітко прописати питання, що пов'язані із набуттям цього майна у шлюбі. Або під час придбання цього майна попросити іншого з подружжя написати заяву, в якій він визнає, що майно, яке набувається у шлюбі, є власністю виключно іншого з подружжя, оскільки придбане за його гроші. Цю заяву треба обов'язково завірити у нотаріуса", - радить юрист.

Другий спосіб - отримати певне майно у подарунок, тоді воно не підлягатиме поділу.

"Хоча з цим варіантом треба бути акуратним, бо якщо інший із подружжя запідозрить, що цей подарунок був фіктивний і приховував купівлю-продаж, тоді таке оформлення може бути оскаржене в суді", - пояснює Сащук.

Третій спосіб - записати майно на тата, маму чи будь-яку іншу особу, якій ви довіряєте. Тобто у договорі купівлі-продажу треба записати не вас, а ту особу. У цьому випадку таке майно точно не ділитиметься подружжям, оскільки воно їм не належить. Тут головне, щоб той, кому ви довіряєте, потім вас не підвів.