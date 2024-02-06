ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна розлучитись онлайн, перебуваючи за кордоном: пояснення юриста

Вівторок 06 лютого 2024 19:41
UA EN RU
Чи можна розлучитись онлайн, перебуваючи за кордоном: пояснення юриста Чи можна розлучитись онлан з-за кордону (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато наших громадян перебувають за кордоном і з різних причин не можуть повернутись в Україну, щоб оформити розлучення.

Чи можна це зробити онлайн, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram.

Чи можна отримати розлучення з-за кордону

"З такими питаннями до нас часто звертаються. Подати документи можна через офіційного представника, або ж подати через Укрпошту або через систему електронний суд. При цьому справу не розглядають онлайн, процес відбувається стандартно", - каже адвокат Кристина Очкур.

Також вона наголошує, що перебувати на засіданні можна за допомогою відеозв'язку, якщо суддя вам це дозволить і якщо необхідна ваша участь, бо це визнано обов'язковим у судовому порядку.

"Так буває далеко не завжди, навіть досить рідко. Ви спокійно можете брати участь у будь-якому судовому процесі в Україні через представника, просто звернувшись до адвоката чи юриста", - пояснює Очкур.

Чи можна розлучитись онлайн, перебуваючи за кордоном: пояснення юриста

Як розлучитись, перебуваючи за кордоном (фото: rastorzhenie-braka.com)

Разом із цим вона додає, що при отриманні спадщини процес відбувається складніше. Для цього доведеться звернутись у консульство, в країні, де ви перебуваєте, посвідчити заяву про вступ на спадщину та зробити довіреність на представника, який знаходиться в Україні, також її посвідчити і передати ці документи в Україну.

"Це теж реально зробити. Але це не можна назвати онлайн, це скоріше дистанційне оформлення", - зазначає юрист.

Читайте також про те, як не втратити батьківські гроші при розлученні.

Раніше ми писали про те, які аліменти вигідніше вибирати.

Читайте РБК-Україна в Google News
розлучення советы юриста
NEWS
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу