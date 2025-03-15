ua en ru
Сб, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чи можна приймати віагру щодня?

Субота 15 березня 2025 19:06
UA EN RU
Чи можна приймати віагру щодня? Фото: Чи можна постійно приймати віагру (marca.com)
Автор: Людмила Жукова

Віагра, діючою речовиною якої є силденафіл, є широко використовуваним препаратом для лікування еректильної дисфункції. Чимало чоловіків вдаються в питання, чи можна приймати пігулки щодня?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca розповідає, чи не шкідливо приймати ліки для ерекції щодня

Чи шкідливо приймати віагру щодня?

Хоча створення віагри - це був значний прорив у чоловічому сексуальному здоров’ї, щоденне використання може нести певні ризики та побічні ефекти, які важливо враховувати.

Найпоширеніші побічні ефекти

Щоденний прийом Віагри може збільшити ймовірність виникнення побічних ефектів. Деякі з найпоширеніших включають:

Головні болі

Один із найбільш поширених побічних ефектів.

Почервоніння обличчя

Відчуття жару або почервоніння обличчя.

Проблеми з травленням

Нудота або розлад шлунку.

Порушення зору

Зміни сприйняття кольорів або затуманення зору.

Яке має бути дозування віагри

Віагра призначена для прийому за потреби, як правило, за 30 хвилин до години перед статевим актом. Рекомендована доза коливається від 25 мг до 100 мг залежно від індивідуальних потреб і реакції на лікування. Однак у деяких людей може виникнути спокуса використовувати її щодня, що може призвести до ускладнень.

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Чоловіки
NEWS
РФ хоче оточити ЗСУ на Курському напрямку, але на території України, - Зеленський
РФ хоче оточити ЗСУ на Курському напрямку, але на території України, - Зеленський