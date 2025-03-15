Чи можна приймати віагру щодня?

Віагра, діючою речовиною якої є силденафіл, є широко використовуваним препаратом для лікування еректильної дисфункції. Чимало чоловіків вдаються в питання, чи можна приймати пігулки щодня?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca розповідає, чи не шкідливо приймати ліки для ерекції щодня

Чи шкідливо приймати віагру щодня? Хоча створення віагри - це був значний прорив у чоловічому сексуальному здоров’ї, щоденне використання може нести певні ризики та побічні ефекти, які важливо враховувати. Найпоширеніші побічні ефекти Щоденний прийом Віагри може збільшити ймовірність виникнення побічних ефектів. Деякі з найпоширеніших включають: Головні болі Один із найбільш поширених побічних ефектів. Почервоніння обличчя Відчуття жару або почервоніння обличчя. Проблеми з травленням Нудота або розлад шлунку. Порушення зору Зміни сприйняття кольорів або затуманення зору. Яке має бути дозування віагри Віагра призначена для прийому за потреби, як правило, за 30 хвилин до години перед статевим актом. Рекомендована доза коливається від 25 мг до 100 мг залежно від індивідуальних потреб і реакції на лікування. Однак у деяких людей може виникнути спокуса використовувати її щодня, що може призвести до ускладнень. Вас може зацікавити Коли необхідний ректальний огляд у уролога?

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