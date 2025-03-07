Лікар сказав, скільки в нормі повинен тривати статевий акт
Часто серед пар виникає питання: скільки в нормі повинен тривати статевий акт? Для інтимного процесу, звісно, є певні норми.
На це питання в інтерв'ю РБК-Україна відповів оперуючий лікар-уролог і завідувач урологічного відділення 18-ї міської лікарні в Києві Олександр Наумчук.
Скільки має тривати секс?
За словами уролога, середня тривалість інтимної близькості варіюється від трьох до семи хвилин, якщо пара має регулярний статевий акт два-три рази на тиждень.
"Перший статевий акт має тривати від трьох до семи хвилин. Другий уже буде довше", - пояснює лікар.
Це пов’язано з фізіологічними особливостями чоловічого організму та рівнем його збудження.
Фахівець зазначає, що загалом організм чоловіка розрахований на один статевий акт.
"Еволюційна задача чоловіка - запліднити партнерку. Для цього є один єдиний статевий акт", - підкреслює лікар.
Однак можливість другого та третього статевого акту залежить від того, наскільки чоловік стежить за своїм здоров'ям.
"Другий, третій - це вже залежить від того, як чоловік стежить за своїм здоров'ям і чи буде адекватна якість ерекції для того, щоб відбувся статевий акт",- наголошує медик.
Здоровий спосіб життя, правильне харчування та фізична активність відіграють важливу роль у підтримці чоловічої статевої функції. Саме ці фактори можуть сприяти якісному інтимному життю та покращенню сексуальної витривалості.
- Названо затяжну інфекцію, яка може постійно повертатись та турбувати людину
- Уролог назвав причини, через які чоловіки бояться йти на прийом
- Уролог розповів, чи можна використовувати слину замість лубриканту
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.