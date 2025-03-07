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Лікар сказав, скільки в нормі повинен тривати статевий акт

П'ятниця 07 березня 2025 09:50
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Лікар сказав, скільки в нормі повинен тривати статевий акт Фото: Лікар розказав, скільки має тривати секс (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Часто серед пар виникає питання: скільки в нормі повинен тривати статевий акт? Для інтимного процесу, звісно, є певні норми.

На це питання в інтерв'ю РБК-Україна відповів оперуючий лікар-уролог і завідувач урологічного відділення 18-ї міської лікарні в Києві Олександр Наумчук.

Скільки має тривати секс?

За словами уролога, середня тривалість інтимної близькості варіюється від трьох до семи хвилин, якщо пара має регулярний статевий акт два-три рази на тиждень.

"Перший статевий акт має тривати від трьох до семи хвилин. Другий уже буде довше", - пояснює лікар.

Це пов’язано з фізіологічними особливостями чоловічого організму та рівнем його збудження.

Фахівець зазначає, що загалом організм чоловіка розрахований на один статевий акт.

"Еволюційна задача чоловіка - запліднити партнерку. Для цього є один єдиний статевий акт", - підкреслює лікар.

Однак можливість другого та третього статевого акту залежить від того, наскільки чоловік стежить за своїм здоров'ям.

"Другий, третій - це вже залежить від того, як чоловік стежить за своїм здоров'ям і чи буде адекватна якість ерекції для того, щоб відбувся статевий акт",- наголошує медик.

Здоровий спосіб життя, правильне харчування та фізична активність відіграють важливу роль у підтримці чоловічої статевої функції. Саме ці фактори можуть сприяти якісному інтимному життю та покращенню сексуальної витривалості.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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