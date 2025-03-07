Які аналізи чоловікам потрібно здавати щороку: уролог дав важливий список
Щорічний медичний огляд є важливим етапом підтримки здоров'я, особливо для чоловіків, адже регулярне тестування дозволяє своєчасно виявити можливі проблеми і уникнути серйозних захворювань.
Оперуючий лікар-уролог і завідувач урологічного відділення 18-ї міської лікарні в Києві Олександр Наумчук в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які аналізи треба здавати чоловікам щороку.
Які аналізи треба здавати чоловікам щороку?
За словами лікаря, якщо чоловік живе відкритим статевим життям, але немає регулярного статевого партнера, то бажано здавати бакпосів сперми й ПЦР-аналіз на сім інфекцій, які передаються статевим шляхом за допомогою сперми.
"Можна зробити й мазком, тобто щіточкою, але це дискомфортно. На сьогодні можна це все здати за допомогою еякуляту й зробити мікроскопію сперми. Це показує, чи є якісь інфекційні, бактеріальні або запальні захворювання в сечовидільній системі", - сказав уролог.
Особливо важливим є виявлення хламідіозу, гонореї, уреаплазми та інших інфекцій, які можуть призвести до безпліддя, якщо не лікувати їх вчасно. Бакпосів сперми або ПЦР-аналіз дозволяють виявити навіть приховані інфекції, що можуть не проявлятися явними симптомами.
Ще один важливий аналіз - це мікроскопія сперми. Цей метод дозволяє не лише виявити інфекційні чи бактеріальні захворювання в сечовидільній системі, але й оцінити якість сперми.
Цей тест є дуже корисним для тих чоловіків, які планують мати дітей або мають проблеми з зачаттям. Мікроскопія сперми дозволяє оцінити такі параметри, як кількість сперматозоїдів, їх активність та форму.
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