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Можно ли принимать виагру ежедневно?

Суббота 15 марта 2025 19:06
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Можно ли принимать виагру ежедневно? Фото: Можно ли постоянно принимать виагру (marca.com)
Автор: Людмила Жукова

Виагра, действующим веществом которой является силденафил, является широко используемым препаратом для лечения эректильной дисфункции. Немало мужчин задаются вопросом, можно ли принимать таблетки ежедневно?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca рассказывает, не вредно ли принимать лекарства для эрекции ежедневно

Вредно ли принимать виагру ежедневно?

Хотя создание виагры - это был значительный прорыв в мужском сексуальном здоровье, ежедневное использование может нести определенные риски и побочные эффекты, которые важно учитывать.

Самые распространенные побочные эффекты

Ежедневный прием Виагры может увеличить вероятность возникновения побочных эффектов. Некоторые из самых распространенных включают:

Головные боли

Один из наиболее распространенных побочных эффектов.

Покраснение лица

Ощущение жара или покраснение лица.

Проблемы с пищеварением

Тошнота или расстройство желудка.

Нарушение зрения

Изменения восприятия цветов или затуманивание зрения.

Какая должна быть дозировка виагры

Виагра предназначена для приема при необходимости, как правило, за 30 минут до часа перед половым актом. Рекомендуемая доза колеблется от 25 мг до 100 мг в зависимости от индивидуальных потребностей и реакции на лечение. Однако у некоторых людей может возникнуть соблазн использовать ее ежедневно, что может привести к осложнениям.

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