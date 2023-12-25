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Чи можна погладшати від різдвяної куті: відповідь фітнес-тренера

Як кутя впливає на фігуру (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)
Автор: Юлія Гаюк

Кутя - це головна страва Святвечора та Різдва Христового. Водночас побутує міф, що від куті та святкових застіль загалом можна набрати зайву вагу.

Чи справді це так, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис фітнес-тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Як кутя впливає на фігуру

Насамперед потрібно знати, що фігуру не можна зіпсувати одним прийомом їжі. Зайва вага - це результат хронічного переїдання.

Проте для того, аби дослідити, як кутя може вплинути на масу тіла, порівняємо калорійність її складових зі звичним усім огірком.

Пшениця у 22 рази більш калорійна, ніж огірок.

Мед може збільшувати вміст жиру в тілі у 23 рази більше, ніж огірок.

Для того, щоб зрівнятися із можливостями 100 грамів маку запасати жир, потрібно аж чотири кілограми огірків.

У горіхах у 47 разів більше енергії на потенційного жиру на сідницях і стегнах порівняно з огірками.

Понад два кілограми огірків дорівнюють енергетичній цінності 100 грамів сушеного винограду, тобто родзинок.

У висновку виходить, що кутя справді доволі калорійна страва. Проте фітнес-тренер наголошує, що не варто від неї відмовлятися з причин фігури та ваги, адже це багатовікова традиція. 

Загалом варто стежити не за тим, що саме ви їсте, а скільки ви цього їсте. Тому головна запорука успіху зниження ваги - це відмова від переїдань і вибору на користь фаст-фуду та іншої непоживної їжі. 

 

Раніше ми розповідали, кому не можна їсти кутю, щоб не нашкодити здоров'ю.

Читайте також, скільки кутя може стояти в холодильнику та чи можна її викидати.

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