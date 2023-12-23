Кому не можна їсти кутю, аби не нашкодити здоров'ю

Кутя - це традиційна українська страва на Святвечір. Вона складається з багатьох інгредієнтів. І якщо кутя сама по собі не є шкідливою, то окремі її складові деякі люди можуть просто не терпіти.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: допис лікаря Михайла Цюрака в Instagram, сайт Nok.Org.ua, коментар дієтолога Ольги Безуглої для "Фактів", допис дієтолога Світлани Фус у Facebook, допис нутриціолога Яни Легези в Instagram, матеріал ChangeUA.

РБК-Україна (проєкт Styler) розібралося, кому не можна їсти кутю та до чого це може призвести.

Пшениця

Цілі зерна містять велику кількість вітамінів групи B, клітковини, рослинного білка та інших поживних речовин. Проте пшениця може бути шкідливою для тих, у кого нетерпимість глютену. Це захворювання називається целіакія.

Глютен також може викликати її у схильних до неї людей. Целіакія характеризується пошкодженням стінок тонкого кишківника і порушенням абсорбції поживних речовин.

А ще пшениця може спричиняти здуття кишківника. Тому людям із проблемами травлення варто подумати, чи вживати кутю з пшеницею під час застілля. У випадку чого її можна замінити на іншу безглютенову крупу, наприклад, на рис.

Мак

Мак містить вітаміни РР і В, а також мікроелементи кальцій, фосфор, залізо, калій, магній, марганець, мідь. Однак при вживанні варто контролювати порцію.

Якщо у вас є проблеми з органами травлення, алергічні захворювання в анамнезі, відстежуйте індивідуальні реакції. Велику кількість маку не рекомендують споживати дітям і літнім людям.

А ще у великій кількості мак викликати сонливість чи закреп.

Волоські горіхи

Лікарі завжди рекомендують споживати невелику кількість горіхів щодня. Їхній недолік полягає в тому, що горіхи - це калорійний продукт. Наприклад, у 100 грамах міститься 690 ккал.

Є групи людей, кому не варто споживати горіхи:

алергіки, адже горіхи - один з найсильніших алергенів в природі

люди з хворобами шкіри. Горіхи можуть спровокувати загострення екземи, псоріазу, нейродерміту тощо.

людям з хворобами ШКТ і підшлункової залози. Горіхи не можна вживати при коліті, виразці, гастритах, ентрероколітах.

людям з хворобами нирок не варто їсти арахіс

дітям до 4 років

Сухофрукти

Сухофрукти мають користь для серця, проте якщо в них не перевищена кількість цукру. Тому від надмірного споживання варто утриматися людям, які хворіють на цукровий діабет та ожиріння.

У помірній кількості таким людям можна сушені груші, яблука, ягоди смородини. Варто звертати увагу на не солодкі сорти.

Мед

Лікарі не радять давати продукт дітям до трьох років, оскільки є висока ймовірність розвитку алергії.

Утриматися від продукту чи принаймні мінімізувати його вживання потрібно тим, у кого є проблеми з печінкою, підвищений тиск, гіпертонія, ожиріння.

А надмірне вживання може стати причиною порушень у роботі підшлункової залози. Мед містить фруктозу, яка має нижчий глікемічний індекс, ніж цукор. Це варто взяти до уваги діабетикам.

У кутю варто додавати лише натуральний мед через те, що штучний може містити небажані хімічні додатки.