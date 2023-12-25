Скільки може стояти кутя в холодильнику і чи можна її викидати

На Святвечір багато хто готує кутю, адже це традиційна та головна страва свята. Втім, іноді стається так, що господиня може трохи перестаратися. І тоді постає питання: скільки можна зберігати кутю у холодильнику та чи можна взагалі її викидати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли кутя скисає остаточно та чи можна релігійним людям відправляти цю страву на смітник.

Скільки можна зберігати кутю

Ця страва готується з пшениці, рису, булгуру або інших круп. У неї традиційно додають горіхи, сухофрукти, мак, мед та іноді прикрашають свіжими ягодами. Це варто враховувати, адже склад куті напряму впливає на те, скільки вона може зберігатися.

Експерти радять з'їдати цю страву протягом одного-двух днів. Звісно, якщо куті надто багато, її варто покласти у холодильник. Обирайте скляну ємність або контейнер. Головне - накривайте страву кришкою.

У холодильнику кутю можна зберігати до 5 днів, але не більше. Мало того, деякі експерти взагалі кажуть, що цю страву краще не їсти вже за три дні після того, як ви її приготували.

Скільки можна зберігати кутю після Святвечора фото: freepik.com)

Чи можна викидати кутю

За традиціями кутя несе особливий та дуже важливий сенс. Тому релігійним людям викидати цю страву на смітник не варто. У минулому кутю віддавали домашнім тваринам. Також її висипали птахам, які охоче клювали крупу й сухофрукти.

Якщо ж вам нікому віддати кутю, бо ви живете у квартирі або не займаєтеся розведенням свійської птиці - погодуйте тварин на вулиці. Також, якщо кутя не зіпсована, віддайте її безхатченкам.