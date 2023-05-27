Чи можна ласувати полуницею тим, хто береже фігуру: відповідь тренера

Чи шкодить полуниця фігурі

"У 100 грамах полуниці 33 калорії. Щоб зрозуміти - це багато чи мало, то для порівняння, у 1 ст.л олії стільки ж калорій, як у 300 грамах полуниці. Крім того, що у цих ягодах мало калорій, у них багато води і клітковини. А це означає, що вони ситні. З'їдаючи полуницю, ви знижуєте загальну кількість спожитих калорій за добу", - пояснює експерт.

Втім побутує думка, що фруктоза із полуниці може бути шкідлива.

"Дійсно, надлишок фруктози шкідливий для печінки, особливо, якщо він поєднується із переїданням та сидячим способом життя. Але насправді у полуниці дріб'язкова доза фруктози", - додає тренер.

Норма фруктози для здорової людини - 50-60 г, що еквівалентно 1,3-1,6 кг полуниці.

"Не думаю, що хтось регулярно з'їдає 2 кілограми полуниці на день. Надлишок фруктози - це не про фрукти, а про соки, солодкі води і пряники. До прикладу, у пляшці Кока-Коли (0,33 мл) третина добової норми фруктози", - каже Мандзяк.

Також він зазначає, що полуницю можна їсти навіть у ввечері, головне у розумних дозах.

Кому не можна їсти полуницю

Для деяких категорій людей полуниця може бути шкідливою. А саме лікарі не радять їсти цю ягоду: