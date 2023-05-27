Можно ли лакомиться клубникой тем, кто бережет фигуру: ответ тренера

Клубника популярная летняя ягода, которой большинство из нас лакомятся без ограничений. Хоть она богата витаминами и другими полезными элементами для здоровья, но не вредит ли она фигуре?
Ответ на этот вопрос дал спортивный тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram.
"В 100 граммах клубники 33 калории. Чтобы понять - это много или мало, то для сравнения, в 1 ст.л растительного масла столько калорий, как в 300 граммах клубники. Кроме того, что в этих ягодах мало калорий, у них много воды и клетчатки. А это значит, что они сытные. Съедая клубнику, вы снижаете общее количество употребленных калорий в сутки", - объясняет эксперт.
Однако бытует мнение, что фруктоза из клубники может быть вредна.
"Действительно, избыток фруктозы вреден для печени, особенно если он сочетается с перееданием и сидячим образом жизни. Но на самом деле в клубнике мелочная доза фруктозы", - добавляет тренер.
Норма фруктозы для здорового человека - 50-60 г, что эквивалентно 1,3-1,6 кг клубники.
"Не думаю, что кто-то регулярно съедает 2 килограмма клубники в день. Избыток фруктозы - это не о фруктах, а о соках, сладких водах и пряниках. К примеру, в бутылке Кока-Колы (0,33 мл) треть суточной нормы фруктозы", - говорит Мандзяк.
Также он отмечает, что клубнику можно есть даже вечером, главное в разумных дозах.
Для некоторых категорий людей клубника может быть вредной. А именно врачи не советуют есть эту ягоду:
Раньше мы рассказывали о том, как на самом деле клубника влияет на здоровье.
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