Чи можна кип'ятити воду кілька разів: це важливо знати

Чи можна кип'ятити воду кілька разів

Існує думка, що вода, яка кип‘ячена 2 і більше разів є "мертвою" і навіть небезпечною Однак, важливо пам'ятати, що не вся вода однакова.

За словами нутриціолога, вода має різні мінеральні склади, може мати різний смак в залежності від її джерела і способу обробки. Кип‘ятіння води вбиває шкідливі мікроби.

"Проте існує думка, що в процесі кип’ятіння в ній виділяються миш‘як, фтор і нітрати, шкідливі мінерали, які можуть нести смертельну загрозу для людини", - йдеться у повідомленні.

Експерт каже, що ці мінерали дійсно небезпечні, але за умови, що їх щодня приймати у великих дозах. А вода, яка проходить через місцеві водоканали, в колодязях чи бутильована містить мінерали в кількостях, які є зовсім безпечними для людини.

Що відбувається з водою під час кипіння

Коли ми кип’ятимо воду, то частина води випаровується, а мінерали відповідно залишаються в меншій кількості води. З кожним разом кип‘ятіння води, концентрація мінералів буде збільшуватись, а кількість води - зменшуватись.

"Хоча з наукової точки зору даний аргумент має право на життя, він не враховує до уваги, що джерела водопостачання постійно перевіряються на забруднення та доказали свою безпечність для споживання", - каже Волошович.

Тому небезпечні мінерали в таких дозах навряд чи будуть присутні у воді, за винятком якихось стихійних чи хімічних катастроф.

Загалом якщо ви хочете дослідити, яку воду п‘єте, то її зразки можна віднести до лабораторій, які в розгорнутому вигляді дадуть повну інформацію про її вміст.