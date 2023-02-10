Можно ли кипятить воду несколько раз: это важно знать

Можно ли кипятить воду несколько раз

Существует мнение, что вода, кипяченая 2 и более раз является "мертвой" и даже опасной. Однако, важно помнить, что не вся вода одинакова.

По словам нутрициолога, вода имеет разные минеральные составы, может иметь разный вкус в зависимости от ее источника и способа обработки. Кипячение воды убивает вредные микробы.

"Однако существует мнение, что в процессе кипячения в ней выделяются мышьяк, фтор и нитраты, вредные минералы, которые могут нести смертельную угрозу для человека", - говорится в сообщении.

Эксперт говорит, что эти минералы действительно опасны, но при условии, что их каждый день принимать в больших дозах. А вода, проходящая через местные водоканалы, в колодцах или бутилированная содержит минералы в количествах, которые совершенно безопасны для человека.

Что происходит с водой во время кипения

Когда мы кипятим воду, то часть воды испаряется, а минералы соответственно остаются в меньшем количестве воды. С каждым разом кипячение воды концентрация минералов будет увеличиваться, а количество воды - уменьшаться.

"Хотя с научной точки зрения данный аргумент имеет право на жизнь, он не учитывает, что источники водоснабжения постоянно проверяются на загрязнение и доказали свою безопасность для потребления", - говорит Волошович.

Поэтому опасные минералы в таких дозах вряд ли будут присутствовать в воде, за исключением стихийных или химических катастроф.

В общем, если вы хотите исследовать, какую воду пьете, то ее образцы можно отнести в лабораторию, которые в развернутом виде дадут полную информацию о ее содержании.