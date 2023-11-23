Чи можна кип'ятити воду у чайнику повторно: відповідь експертів

Кип'ятити двічі чи ні

Експерти німецького інституту Фрезеніуса стверджують, що нічого небезпечного з водою не станеться, якщо закип'ятити ще раз. Вода просто залишиться незмінною.

"Це всього лише теорія. Друге кип'ятіння не зробить її отруйною чи токсичною, не виділить шкідливих сполук, але уб'є мікроорганізми. Якщо вона раніше була забруднена, то так, це проблема, але мікроби гинуть при першому кип'ятінні", - вважає вчені Лукаш Саковський.

Кип'ятіння вбиває мікроорганізми

Багато публікацій про передбачуваний шкідливий вплив багаторазового кип'ятіння води включає аргумент, що в такій воді менше кисню. Але вчені стверджують, що концентрація розчиненого у воді кисню важлива у гідробіології, але не у харчуванні людини.

Вдруге кип'ятити навіть потрібно

А ось вода, залишена в чайнику надто довго, може стати небезпечною, оскільки в ній можуть почати зростати мікроорганізми. Саме тому варто прокип'ятити ще раз чайник, у якому вода була кілька годин.

За даними Інституту Фрезеніуса, у навколишньому середовищі є мікроби, які можуть розмножуватися у чайниках із водою. Друге кип'ятіння впорається з ними ефективно.

Повторне кип'ятіння не впливає на смак води, і, як кажуть експерти, з погляду споживачів, ця процедура не має значення для приготування кави чи чаю. Вона також придатна, як після першого кип'ятіння.