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Чи безпечно пити воду з пластикових пляшок: про це не усі знають

Середа 15 листопада 2023 10:18
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Чи безпечно пити воду з пластикових пляшок: про це не усі знають Чи корисна вода у пластикових пляшках (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вода необхідна для життя. Вона не тільки освіжає, але й відіграє ключову роль в організмі і кожній з його функцій. Однак, не у всій тарі вода вважається корисною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост нутриціолога Віри Курин в Instagram.

Чи шкідлива вода у пластикових пляшках

Зазвичай усі купують водк у пластикових пляшках.

Нутриціолог каже, що у складі такої тари може міститися хімічна речовина Бісфенол-А (або БФА), яка може завдати великої шкоди здоров’ю.

БФА міститься в такій продукції:

  • дитячих пляшечках
  • пластикових іграшках
  • пляшках для води та різних напоїв
  • контейнери для зберігання продуктів
  • пластиковий посуд
  • внутрішнє покриття консервних банок

Важливо знати, що такі хімічна речовина потрапляє в організм із водою та їжею, яка зберігалася в тарі з його вмістом.

До того ж виділення бісфенолу залежить від температури. Зокрема, чим вище вона, тим активніше відбувається забруднення продуктів та води БФА із пластику.

"Склад пластику вказується на самому посуді у вигляді трикутника з цифрою, так що ви завжди можете дізнатися, з чого зроблено ваш пластиковий посуд", - каже експерт.

Які пляшки не можна використовувати повторно

Віра Курин зазначила, що пляшки з таким маркуванням заборонено використовувати повторно:

  • "1" (РЕТ або РЕТЕ)
  • "3" (PVC та РС)
  • "7" (PVC та PC)

Окрім того, у присутності кисню, при нагріванні чи знаходженні на сонці така пляшка виділяє токсичні речовини, що потрапляють у воду.

Попадання БФА в організм може призвести до:

  • порушення роботи щитоподібної залози
  • раннього статевого дозрівання у дівчаток і сповільненого - у хлопчиків
  • захворювань серцево-судинної системи
  • проблем з печінкою
  • розвитку онкологічних захворювань
  • негативний вплив на мозок та нервову систему немовлят та дітей молодшого віку затримка у розвитку і навіть аутизм

Раніше ми повідомляли, що станеться з організмом, якщо кожного дня пити газовану воду.

Також ми писали, навіщо потрібно пити теплу воду з ранку і що дасть вам ця звичка.

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нутриціолог здоровя