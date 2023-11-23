Можно ли кипятить воду в чайнике повторно: ответ экспертов

Кипятить дважды или нет

Эксперты немецкого института Фрезениуса утверждают, что ничего опасного с водой не произойдет, если вскипятить еще ее раз. Вода просто останется прежней.

"Это всего лишь теория. Второе кипячение не сделает ее ядовитой или токсичной, не выделит вредных соединений, но убьет микроорганизмы. Если она ранее была загрязнена, то да, это проблема, но микробы погибают при первом кипячении", - считает ученые Лукаш Саковский.

Кипячение убивает микроорганизмы

Многие публикации о предполагаемом вредном воздействии многократного кипячения воды включает аргумент, что в такой воде меньше кислорода. Но ученые утверждают, что концентрация растворенного в воде кислорода важна в гидробиологии, но не в питании человека.

Второй раз кипятить даже нужно

А вот вода, оставленная в чайнике слишком долго, может стать опасной, поскольку в ней могут начать расти микроорганизмы. Именно поэтому стоит прокипятить еще раз чайник, в котором вода находилась несколько часов.

По данным Института Фрезениуса, в окружающей среде есть микробы, которые могут размножаться в чайниках с водой. Второе кипячение справится с ними эффективно.

Повторное кипячение не влияет на вкус воды, и как говорят эксперты, с точки зрения потребителям, эта процедура не имеет значения для приготовления кофе или чая. Она также пригодна, как и после первого кипячения.