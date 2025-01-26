Батьки часто стикаються з проблемою, коли їхні діти відмовляються їсти. Тоді дорослі можуть вдаватися до радикальних методів, змушуючи їх їсти. Чи можна так робити та як це впливає на дітей?

На це питання відповів відомий фітнес-тренер і нутриціолог, автор найбільшого в Україні проєкту схуднення "Наука та здоровий глузд" Віктор Мандзяк в новому інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler).

Чи можна дітей змушувати їсти

За словами експерта, змушувати дітей їсти - це велика помилка батьків. Цього ні в якому разі робити не можна, адже діти самі знають свої потреби.

"Діти знають, коли їм холодно, діти знають, коли вони хочуть їсти. Змушувати їсти не можна, але спонукати споживати здорову їжу тоді, коли вони голодні", - додав він.

Головним завданням батьків - направляти їхню харчову поведінку так, щоб вони споживали більш корисну їжу. Тому в дома є бути лише здорова їжа, бо якщо батьки харчуються абичим, діти теж так будуть харчуватися.

Якщо батьки хочуть інтегрувати в харчову поведінку дітей певну корисну їжу, її варто давати її на початку трапези, коли діти ще голодні. Все тому, що голодній людині їжа смакує більше і вона з часом полюбить цей продукт.

"Ще один такий лайфхак. Якщо ви хочете, щоб дитина полюбила певну їжу, наприклад, овочі, її треба поєднати з тією їжею, яку дитина вже любить", - поради Мандзяк.

Що буде, якщо примушувати їсти

Якщо змушувати малюка їсти через силу, то це може викликати у нього внутрішній протест і турботу батьків він буде розцінювати як загрозу.

Прийом їжі через силу дуже погано позначається як на фізіологічному, так і на психологічному стані дитини. Крім того, таке харчування не тільки не несе ніякої користі, але ще й може привести до порушення процесу перетравлення їжі.

Для того, щоб дитина поїла, не обов’язково її змушувати або підкуповувати, краще урізноманітнити раціон харчування, так ви зможете і виявити причину відмови від їжі.