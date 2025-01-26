Родители часто сталкиваются с проблемой, когда их дети отказываются есть. Тогда взрослые могут прибегать к радикальным методам, заставляя их есть. Можно ли так делать и как это влияет на детей?

На этот вопрос ответил известный фитнес-тренер и нутрициолог, автор крупнейшего в Украине проекта похудения "Наука та здоровий глузд" Виктор Мандзяк в новом интервью РБК-Украина (проект Styler).

Можно ли детей заставлять есть

По словам эксперта, заставлять детей есть - это большая ошибка родителей. Этого ни в коем случае делать нельзя, ведь дети сами знают свои потребности.

"Дети знают, когда им холодно, дети знают, когда они хотят есть. Заставлять есть нельзя, но побуждать потреблять здоровую пищу тогда, когда они голодны", - добавил он.

Главной задачей родителей - направлять их пищевое поведение так, чтобы они потребляли более полезную пищу. Поэтому в доме должна быть только здоровая пища, потому что если родители питаются чем попало, дети тоже так будут питаться.

Если родители хотят интегрировать в пищевое поведение детей определенную полезную пищу, ее следует давать ее в начале трапезы, когда дети еще голодны. Все потому, что голодному человеку еда смакует больше и он со временем полюбит этот продукт.

"Еще один такой лайфхак. Если вы хотите, чтобы ребенок полюбил определенную пищу, например, овощи, ее надо совместить с той пищей, которую ребенок уже любит", - советы Мандзяк.

Что будет, если заставлять есть

Если заставлять малыша есть через силу, то это может вызвать у него внутренний протест и заботу родителей он будет расценивать как угрозу.

Прием пищи через силу очень плохо сказывается как на физиологическом, так и на психологическом состоянии ребенка. Кроме того, такое питание не только не несет никакой пользы, но еще и может привести к нарушению процесса переваривания пищи.

Для того, чтобы ребенок поел, необязательно его заставлять или подкупать, лучше разнообразить рацион питания, так вы сможете и обнаружить причину отказа от еды.