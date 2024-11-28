Справжній суперфуд для дітей: лікар назвала фрукт, який корисний для розвитку

Хурма не тільки смачна, а й дуже корисна для організму дітей. Такий солодкий фрукт є ідеальним варіантом для початку прикорму, адже містить вітаміни та мінерали, необхідні для розвитку дитини

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чим хурма корисна для дітей

За словами лікаря, у складі хурми є такі корисні компоненти:

вітаміни - хурма містить вітаміни А, С і К, що важливі для здоров’я шкіри, зміцнення імунітету та зору

фолат - підтримує розвиток нервової системи

калій - допомагає підтримувати здоров’я серця і нервової системи

антиоксиданти - борються зі шкідливими вільними радикалами і захищають організм

клітковина - допомагає регулювати травлення, запобігаючи закрепам, що є загальною проблемою для дітей, які переходять на продукти прикорму

Як вводити хурму в раціон дитини

Педіатр зазначила, що для дітей старше 6 місяців хурму можна вводити в раціон у вигляді пюре. Можна почати з 1-2 чайних ложок і поступово збільшувати порцію.

Важливо стежити за реакцією дитини. Хурма - це новий продукт, тому важливо дочекатися кількох днів після введення і спостерігати за можливою алергією або проблемами з травленням.

Якщо хурма дуже солодка або м’яка, то можете пропонувати її у вигляді шматочків для дітей, які вже освоїли тверду їжу (після 9–12 місяців).

Змішуйте хурму з іншими фруктами або додайте до йогурту або каш - це дасть різноманітність смаків і збагатить раціон.

Чи можна дітям давати сушену хурму

Власенко розповіла, що сушена хурма може бути твердою, і її важко жувати, що підвищує ризик аспірації. Тому варто уникати сушеного продукту у раціоні.

Для людей, які вже мають проблеми з травленням, часте вживання великої кількості багатих на клітковину продуктів, таких як хурма, може спричинити закреп.

"Будьте впевнені, що хурма є чудовою їжею для немовлят і малюків, якщо її подають відповідно до розвитку та пропонують як частину різноманітного раціону", - йдеться у повідомленні.

До того ж хурма має низький ризик виникнення алергії. Фрукт не вважається поширеним алергеном, тому її можна вводити дітям відносно безпечно.

Неспіла хурма містить високий рівень дубильних речовин, які надають їй терпкого смаку та можуть викликати дискомфорт у травній системі. Тому важливо завжди переконуватись, що хурма повністю дозріла, перш ніж давати її дитині.

Чи можна заморожувати пюре з хурми

Пюре з хурми можна заморозити у формі для льоду і зберігати до 3 місяців. Коли будете готові його використовувати, просто розморозьте в холодильнику або мікрохвильовій печі.

Варто обирати стиглу хурму без твердої серцевини для безпечного вживання. Вона повинна бути мʼякою і солодкою на смак.

Не варто давати хурму дітям до 6 місяців, оскільки це фрукт з високим вмістом природних цукрів, і його краще вводити в раціон після того, як дитина звикне до більш нейтральних продуктів.