Чи можливо керувати власними снами і як це правильно робити

Що таке усвідомлені сновидіння

Усвідомлені сновидіння - це стан, коли людина під час сну розуміє, що вона спить, і може контролювати події у своєму сні. Цей феномен став популярним завдяки науковим дослідженням, які підтвердили його існування.

Вперше детально про нього написав психолог Стівен Лаберж, який розробив спеціальні техніки для практики. У таких снах людина може впливати на сюжет, створювати нові місця та навіть змінювати себе.

Усвідомлені сновидіння часто використовують для подолання страхів, вирішення творчих задач або просто для розваги. Однак, щоб опанувати цю техніку, потрібна практика та терпіння.

Як розпізнати момент усвідомлення у сні

Перший крок до керування снами - навчитися розуміти, що ви спите. Для цього існують техніки перевірки реальності. Наприклад, можна спробувати подивитися на свої руки уві сні або спробувати прочитати текст - у сновидіннях текст зазвичай спотворюється.

Також важливо звертати увагу на невідповідності: наприклад, ви перебуваєте в незвичному місці чи бачите нелогічні події. Регулярна практика цих перевірок у реальному житті допоможе автоматично виконувати їх і уві сні.

Щойно ви зрозумієте, що це сон, починається етап усвідомлення. Від цього моменту ви можете починати експериментувати зі своїми снами.

Техніки входження в усвідомлені сновидіння

Існує кілька основних технік для досягнення усвідомлених сновидінь. Одна з найвідоміших - це техніка "реактивного пробудження". Ви ставите будильник на середину ночі, пробуджуєтеся на 15 хвилин і концентруєтеся на тому, що хочете побачити уві сні.

Інша популярна техніка –- запис сновидінь. Щоранку записуйте все, що запам'ятали, аби покращити пам’ять на сни. Також існує техніка мантр: перед засинанням повторюйте собі фразу "Я усвідомлю себе у сні".

Більшість людей бажають бачити яскраві сни (фото: Freepik.com)

Переваги керування снами

Керування снами має чимало переваг.

По-перше, це допомагає боротися з нічними кошмарами, адже ви можете змінити хід подій у сні.

По-друге, усвідомлені сновидіння сприяють розвитку творчості - у цьому стані мозок генерує нестандартні ідеї та образи.

По-третє, це чудовий спосіб для емоційного розвантаження: політ уві сні чи відвідування вигаданого місця дарують незабутні відчуття. Крім того, така практика покращує самоконтроль та концентрацію у реальному житті. Нарешті, це можливість дослідити підсвідомість та краще зрозуміти себе.

Чи є ризики усвідомлених сновидінь

Хоча усвідомлені сновидіння вважаються безпечними, існують певні ризики, про які варто знати.

Наприклад, деякі люди можуть відчувати сонний параліч - стан, коли тіло не може рухатися під час пробудження. Це явище тимчасове, але може викликати неприємні емоції. Також постійна практика сновидінь може призвести до відчуття втоми, якщо ви недостатньо спите.

У рідкісних випадках захоплення усвідомленими снами може викликати проблеми з розрізненням реальності та сну. Тому важливо дотримуватися балансу та не зловживати техніками.