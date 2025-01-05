Чому надмірно відсипатися на вихідних шкідливо для здоров’я

Всі ми любимо довше поспати на вихідних, вважаючи, що таким чином компенсуємо недосипання протягом тижня. Проте надмірне відсипання може мати негативні наслідки для організму.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому не варто зловживати "сонними марафонами" на вихідних та як підтримувати здоровий режим сну.

Порушення біологічних ритмів

Ваш організм має свій внутрішній годинник, який регулює цикл сну і неспання. Коли ви звикли прокидатися о 7 ранку, але раптом спите до 11, біологічні ритми збиваються. Це призводить до того, що у понеділок вранці стає важче прокинутися, і вам потрібно більше часу для адаптації.

Такий "зсув графіка" схожий на явище, відоме як соціальний джетлаг, що негативно впливає на продуктивність і самопочуття. Замість того, щоб відновити сили, ви можете почуватися ще більш втомленими.

Погіршення якості сну

Надмірний сон не означає якісний сон. Довге перебування в ліжку може порушити природний цикл фаз сну, особливо REM-фазу, яка відповідає за відновлення мозку. У результаті ви можете прокидатися з відчуттям тяжкості та "розбитості".

Крім того, надмірний сон може викликати головний біль через зміни рівня нейромедіаторів, таких як серотонін. Тому краще дотримуватися стабільного режиму, ніж експериментувати з тривалим сном.

Ризик для фізичного здоров’я

Тривалий сон на вихідних асоціюється з підвищеним ризиком розвитку захворювань серця, діабету та ожиріння. Надмірне висипання може порушити метаболічні процеси, викликаючи коливання рівня глюкози в крові.

Також це сприяє зниженню фізичної активності, що негативно впливає на серцево-судинну систему. Вчені виявили, що навіть кілька годин додаткового сну можуть впливати на гормональні процеси, що регулюють апетит, змушуючи вас їсти більше, ніж потрібно.

Занадто сну - це також не корисно (фото: Freepik.com)

Негативний вплив на психічний стан

Занадто довгий сон може викликати почуття апатії та поганий настрій. Люди, які сплять більше 9 годин на добу, частіше відчувають симптоми депресії. Крім того, через зміну звичного режиму ви можете пропустити активний ранок, що позбавляє вас енергії та мотивації.

Замість того, щоб отримати задоволення від вихідного дня, ви ризикуєте витратити його у стані млявості. Це створює замкнуте коло, коли ви відчуваєте необхідність висипатися ще більше.

Зниження продуктивності

Навіть якщо ви добре виспалися, тривалий сон може знизити вашу здатність концентруватися. Надлишок сну впливає на когнітивні функції, що може ускладнити виконання простих завдань.

Ви відчуваєте, що мозок працює повільніше, ніж зазвичай, і це впливає на вашу ефективність у повсякденних справах. Дослідження показують, що оптимальний час для відновлення мозку становить 7-8 годин сну, і все, що більше, може мати зворотний ефект.

Як уникнути надмірного відсипання

Щоб уникнути негативних наслідків, варто підтримувати стабільний режим сну навіть на вихідних. Намагайтеся прокидатися у той самий час, що й протягом тижня, дозволяючи собі максимум годину додаткового сну.

Плануйте активні ранки: займіться спортом, прогуляйтеся або присвятіть час хобі. Якщо ви відчуваєте постійну втому, краще звернути увагу на якість сну протягом тижня, ніж намагатися компенсувати це на вихідних. Збалансований підхід допоможе вам почуватись енергійними і здоровими.