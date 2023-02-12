Чи можливі сильні землетруси в Україні? Сейсмолог НАН дав відповідь

Чи можуть землетруси торкнутися України

У НАН вважають, що рано чи пізно підземні поштовхи можуть проявитися і на території України. Найпотужніші поштовхи з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході Одеської області.

За словами сейсмолога Олександра Кендзери, в Україні цілком можливі землетруси, оскільки наша країна знаходиться у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс регулярно генерує підземні поштовхи.

Чому відбуваються землетруси

Фахівець зазначає, що землетруси залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити. А цей рух призводить до накопичення енергії.

"Цей пояс утворився через те, що Євроазіатська плита давить на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому рано чи пізно там будуть землетруси", - пояснив сейсмолог.

Також він нагадав про зону Вранча, яка розташована в Румунії та яка чіпляє частину території України.

Якщо на цій сейсмоактивній плиті розпочнуться поштовхи, то у багатьох областях України їх відчують. Найближче до зони Вранча розташована частина Одеської області – там можуть бути поштовхи до 8 балів.

Крім того, в Україні є свої сейсмоактивні зони – вони розташовані біля Криму та на Закарпатті.

Чи пов'язані воєнні дії в Україні та землетруси?

За словами сейсмолога НАН, рухи тектонічних плит не можуть бути пов'язані з ракетними ударами по Україні.