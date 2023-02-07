Як правильно поводитися під час землетрусу: інструкція

Потужний землетрус у Туреччині призвів до загибелі вже понад 3 тисячі людей. Зруйновано тисячі будинків, кількість постраждалих вже перевищила 20 тисяч людей. І підземні поштовхи відчули у багатьох інших країнах.

Українські сейсмологи не виключають, що ризик сильних підземних поштовхів в Україні існує, а отже - потрібна інструкція про те, як правильно поводитися під час землетрусу.

Де можуть бути підземні поштовхи

Сейсмологи визначають зону Вранча, з центром чи осередками на території Румунії. Ця зона охоплює південно-західну частину України й поштовхи можуть досягати 6-7 балів. Зачепити також може Київ та Крим.

Як правильно діяти під час землетрусу

При сильних підземних поштовхах можуть лопатися шибки, падати речі з полиць, хитатися шафи, битися посуд, гойдатися люстри. На стінах та стелях житла можуть з'явитися тріщини.

Спочатку відбуваються невеликі поштовхи, а через 5-15 секунд вони можуть стати значно сильнішими – від них можуть руйнуватися будівлі. У середньому все відбувається за лічені секунди – перший етап від 5 до 15 секунд, потім другий етап – ще 10-20 секунд. Чим більше і сильніше поштовхи - тим серйозніші пошкодження.

Найважливіше - зберігайте спокій, уникайте паніки, не піддавайтеся панічним атакам, ступору та істериці.

Заздалегідь визначте в будинку найбезпечніші місця – отвори капітальних внутрішніх стін, міцні столи. І найнебезпечніші місця – отвори, двері зі склом, величезні вікна в підлогу, кутові кімнати, сходи.

Найголовніша небезпека - предмети та уламки, які падають. Якщо відчуваєте коливання землі чи будівлі – негайно покиньте будову та відійдіть від неї на безпечну відстань. Якщо вибратися з будівлі немає можливості - станьте в отвір внутрішніх дверей або в кут кімнати - подалі від вікон та важких предметів.

Якщо землетрус застав вас у ліжку - накрийте голову подушками та ковдрами.

Якщо ви знаходитесь на високих поверхах - не кидайтеся до сходів або ліфтів. Ліфти вийдуть з ладу, а на сходах можлива тиснява. Тим більше, що сходи – одне з небезпечних місць під час землетрусу.

Остерігайтеся уламків, електричних дротів, великогабаритних предметів.

Під час землетрусу не виходьте на балкон, не запалюйте вогонь, не користуйтеся газовими приладами та водою. По можливості все відключіть.

На вулиці тримайтеся подалі від високих будівель, шляхопроводів, мостів та ЛЕП. Вибирайте відкрите місце, не ховайтеся біля дерев, будинків, балконів.

Якщо ви їдете в автомобілі - зупиніться, відчиніть двері, але салон не залишайте доти, доки не припиняться поштовхи. Перевірте, щоб ваш автомобіль не опинився під мостом, близько до будівель великих дорожніх знаків.

Якщо ви живете у зоні, яка вважається небезпечною, тримайте під руками рюкзак, у якому є ліхтарі, аптечка, запас питної води.

Після закінчення землетрусу, перевірте, чи немає постраждалих поруч. По можливості надайте їм першу допомогу і залишайтеся поруч доти, доки не приїдуть рятувальники.

Якщо ви потрапили під завали, то намагайтеся якнайменше рухатися, щоб не піднімати пил. Рот та ніс закрийте тканиною. Якщо почуєте шум - кличте на допомогу або голосно стукайте, щоб рятувальники вас швидше знайшли.