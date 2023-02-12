Возможны ли сильные землетрясения в Украине? Сейсмолог НАН дал ответ

Серия мощных землетрясений прошла по территории Турции и зацепила многие соседние страны. Количество погибших перевалило за 20 тысяч человек и сейсмологи предупреждают, что новые толчки вполне вероятны в ближайшее время.
Есть ли угроза землетрясения для Украины рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера в эфире телемарафона.
В НАН считают, что рано или поздно подземные толчки могут проявиться и на территории Украины. Самые мощные толчки с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера возможны на юго-западе Одесской области.
По словам сейсмолога Александра Кендзеры, в Украине вполне возможны землетрясения, так как наша страна находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс регулярно генерирует подземные толчки.
Специалист отмечает, что землетрясения зависят от того, с какой скоростью двигаются плиты. А это движение приводит к накоплению энергии.
"Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут землетрясения", - пояснил сейсмолог.
Также он напомнил о зоне Вранча, которая расположена в Румынии и которая цепляет часть территории Украины.
Если на этой сейсмоактивной плите начнутся толчки, то во многих областях Украины их почувствуют. Ближе всего к зоне Вранча расположена часть Одесской области - там могут быть толчки до 8 баллов.
Кроме того, в Украине есть свои сейсмоактивные зоны - они расположены возле Крыма и в Закарпатье.
По словам сейсмолога НАН, движения тектонических плит не могут быть связаны с ракетными ударами по Украине.
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