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Чи може жінка завагітніти, якщо були серйозні проблеми зі здоров'ям: точна відповідь

Гінеколог розповіла, чи можна завагітніти, якщо були проблеми зі здоров'ям (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи через проблеми зі здоров'ям жінкам в майбутньому важко завагітніти. Гінеколог розповіла, чи це правда та які шанси народити дитину.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла гінеколог-ендокринолог, доктор медичних наук, професор Тетяна Татарчук.

Чи впливають захворювання на вагітність

За словами лікаря, якщо в жінки були серйозні порушення, як-от тривала аменорея чи передчасна менопауза, то завагітніти можна. Вона зазначила, що шанси завжди є.

"Якщо йдеться про гіпогонадотропну аменорею, то тут більше перспектив. Ми розблокуємо процес, і все буде добре", - розповіла гінеколог.

Однак, якщо мова про гіпергонадотропну аменорею, то все залежить від того, у якому стані перебувають яєчники. Якщо вони зовсім виснажені, тоді головне завдання - зберегти загальне здоров'я жінки, відновити функцію ендометрія, щоб матка була в хорошому стані.

Тільки тоді можна звертатися до допоміжних репродуктивних технологій. Зокрема, це можливості, які дає нам сьогодення.

До того ж дуже важливо об'єднати технології і стиль життя, зокрема харчування.

"Якщо ми це не об’єднаємо, то лише технології, на жаль, не спрацюють. Тому важливий комплексний підхід", - підсумувала Тетяна Татарчук.

З чого розпочинати підготовку організму до вагітності

Однією з важливих стадій планування вагітності є відмова від контрацептивів в ідеалі за 3 місяці або за пів року. Насамперед потрібно переконатися, що у майбутньої мами немає проблем із серцево-судинною системою, легенями, нирками.

Бажано пройти загальноклінічне обстеження - здати кров, сечу на аналіз, зробити кардіограму, проконсультуватися з терапевтом, провести УЗД внутрішніх органів.

Такі дослідження дозволять жінці виключити проблеми зі здоров'ям та виявити захворювання у прихованій формі до зачаття. Дуже часто "приховані хвороби" проявляються саме на тлі вагітності, оскільки в цей період знижується імунітет.

 

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