Может ли женщина забеременеть, если были серьезные проблемы со здоровьем: точный ответ

Влияют ли заболевания на беременность

По словам врача, если у женщины были серьезные нарушения, например длительная аменорея или преждевременная менопауза, то забеременеть можно. Она отметила, что шансы всегда есть.

"Если речь идет о гипогонадотропной аменорее, то здесь больше перспектив. Мы разблокируем процесс, и все будет хорошо", - рассказала гинеколог.

Однако, если речь идет о гипергонадотропной аменорее, то все зависит от того, в каком состоянии находятся яичники. Если они совсем истощены, тогда главная задача - сохранить общее здоровье женщины, восстановить функцию эндометрия, чтобы матка была в хорошем состоянии.

Только тогда можно обращаться к вспомогательным репродуктивным технологиям. В частности, это возможности, которые есть сейчас.

К тому же очень важно объединить технологии и стиль жизни, в частности, питание.

"Если мы это не объединим, то только технологии, к сожалению, не сработают. Поэтому важен комплексный подход", - подытожила Татьяна Татарчук.

С чего начинать подготовку организма к беременности

Одной из важных стадий планирования беременности является отказ от контрацептивов в идеале за 3 месяца или за полгода. Прежде всего, нужно убедиться, что у будущей мамы нет проблем с сердечно-сосудистой системой, легкими, почками.

Желательно пройти общеклиническое обследование - сдать кровь, мочу на анализ, сделать кардиограмму, проконсультироваться с терапевтом, провести УЗИ внутренних органов.

Такие исследования позволят женщине исключить проблемы со здоровьем и выявить заболевание в скрытой форме до зачатия. Очень часто "скрытые болезни" проявляются именно на фоне беременности, поскольку в этот период снижается иммунитет.