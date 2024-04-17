Можна навіть татуювання та пірсинг: яким заборонам під час ГВ не можна вірити
Грудне молоко - ідеальна їжа для немовляти. Навколо ГВ виникло багато заборон для жінок, у які не потрібно вирити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Sviy.doc.
Що можна робити під час ГВ
Питання, щодо заборони чи дозволу під час грудного вигодовування має вирішуватись лише з того, що комфортно або ні мамі.⠀
Внаслідок зміненого гормонального фону жінки, деякі процедури матимуть недостатній або не тривалий ефект. Тому про це варто памʼятати.
Жінкам під час грудного вигодовування можна:
- відвідувати салони краси: робити ламінування, фарбування, кератин, ботокс, біозавивки волосся, гель-лак та будь-які інші маніпуляції з нігтями
- використовувати косметику - доглядову та декоративну
- їжа: дієта не потрібна, якщо цього не вимагає стан вашого здоров'я. Можна їсти буквально все, що безпечно для вашого здоров'я
- татуювання та пірсинги - важливо не забувати про безпеку
- косметолог: пілінги, шліфування, лазерні епіляції, шугаринг, ліфтинг, ботокс і гіалуронова кислота
- спорт - дозовані фізичні навантаження є навіть рекомендованими, але з дозволу лікаря
- купатися в басейні та річці можна, груди не простудите і хлорка в молоко не попаде
- солярій можна, але краще не треба. Все тому, що засмага на сонці чи в солярії не ок для всіх людей
- масаж також дозволений
Вакцинація під час ГВ
Лікарі зазначили, що від лихоманки не згорає молоко, а більшість медичних препаратів дозволені на грудному вигодовуванні. Також навіть зуби зі знеболенням лікувати можна.
Протягом кількох днів після пологів молочні залози виробляють густе поживне молозиво. Молозиво з’являється в грудях ще під час вагітності, приблизно з 22 тижня. Порівняно з молоком, молозиво містить менше жирів та вуглеводів і більше білків, має оптимальний баланс поживних речовин, необхідних дитині в перші кілька днів після народження.
Воно виконує захисні функції, схожі на ті, що має плацента під час вагітності.
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