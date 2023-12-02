Чи корисні супи і що буде, якщо від них відмовитись: пояснення експерта

Чи корисні супи

"Ті, хто застав радянські часи, пам'ятають, що на обід було заведено їсти першу страву і щось на гарнір. Мами говорили, що треба їсти перше, щоб "шлунок не став", або "якщо не їсти супи, то заробите гастрит". Але існують народи, які взагалі не їдять перших страв і це ніяк не впливає на якість та тривалість їхнього життя. Тож чи дійсно супи є невіддільною частиною нашого життя, чи це просто данина традиції?" - пише експерт.

Він додає, що у класичний курячий суп входить картопля, крупа, гомілки, капуста, горошок, вода та спеції. Виходить, що усі ці продукти можна з'їсти без спільного варіння. Об'єм страви збільшується за рахунок води, а калорійність - ні, бо вода має нуль калорій.

"Тож ніякими додатковими цілющими властивостями суп не володіє. Виключенням є тільки кістковий бульйон, з якого можна отримати колаген, але для цього його треба варити 48 годин", - говорить Попко.

Він додає, що нема різниці, як саме ви з'їсте ці продукти - сирими, чи приготовлені іншим способом, чи відварені у вигляді супу.

"Але великий плюс супів у тому, що збільшується об'єм страви. Шлунок швидко наповнюється і розтягується, з'являється відчуття ситості. Виходить, що ми спожили калорій мало, а ситість отримали за рахунок об'єму страви", - каже тренер

Тому, якщо ви худнете, то супи - корисні страви, які допомагають з'їсти мало калорій. Єдиний недолік - у таких стравах багато складників, тому важко вирахувати калорійність.

Яких супів краще не їсти

"Варто уникати жирних наваристих супів із м'яса, із додаванням вершків, олії. Такі страви будуть дуже калорійні, особливо, якщо туди ще покласти багато макаронів чи круп", - говорить тренер.

Крем-супи гірше насичують організм, бо на їх перетравлення піде менше часу.

"Якщо підсумувати, то їжте супи, якщо вони вам подобаються. Якщо ж ні, то нічого страшного не станеться, якщо у вашому раціоні їх не буде", - пояснює Попко.