Полезны ли супы и что будет, если от них отказаться: объяснение эксперта

Полезны ли супы

"Те, кто застал советское время, помнят, что на обед было заведено есть первое блюдо и что-то на гарнир. Мамы говорили, что надо есть первое, чтобы "желудок не стал", или "если не есть супы, то заработаете гастрит". Но существуют народы, которые вообще не едят первые блюда и это никак не влияет на качество и продолжительность их жизни. Так действительно ли супы являются неотъемлемой частью нашей жизни, или это просто дань традиции?" - пишет эксперт.

Он добавляет, что в классический куриный суп входит картофель, крупа, голени, капуста, горошек, вода и специи. Получается, что все эти продукты можно съесть без общей варки. Объем блюда увеличивается за счет воды, а калорийность - нет, потому что вода имеет ноль калорий.

"Поэтому никакими дополнительными целебными свойствами суп не обладает. Исключением является только костный бульон, из которого можно получить коллаген, но для этого его нужно варить 48 часов", - говорит Попко.

Он добавляет, что нет разницы, как именно вы съедите эти продукты - сырыми, приготовленные другим способом, или отваренные в виде супа.

"Но большой плюс супов в том, что увеличивается объем блюда. Желудок быстро наполняется и растягивается, появляется ощущение сытости. Выходит, что мы употребили калорий мало, а сытость получили за счет объема блюда", - говорит тренер.

Поэтому, если вы худеете, то супы - полезные блюда, которые помогают съесть мало калорий. Единственный недостаток - в таких блюдах много составляющих, поэтому трудно вычислить калорийность.

Каких супов лучше не есть

"Следует избегать жирных наваристых супов из мяса, с добавлением сливок, растительного масла. Такие блюда будут очень калорийны, особенно, если туда еще положить много макарон или круп", - говорит тренер.

Крем-супы хуже насыщают организм, потому что на их переваривание уйдет меньше времени.

"Если подытожить, то ешьте супы, если они вам нравятся. Если же нет, то ничего страшного не произойдет, если в вашем рационе их не будет", - объясняет Попко.