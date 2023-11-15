Мед, бджолине молочко і прополіс: який із цих продуктів дуже корисний, а від чого - краще відмовитись

Бджолині продукти славляться своєю корисністю. У народній медицині вони знайшли широке застосування - мед їдять при застудах та болю у горлі, а бджолиний пилок споживають для зміцнення імунітету. Втім, чи дійсно ці продукти є настільки корисними для здоров'я?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram .

Чи корисний мед

"Якщо коротко, то мед нічим не кращий за цукор. Різниця між цими продуктами незначна лише у співвідношенні вмісту глюкози і фруктози. А ще у меді є велика кількість вітамінів, мікроелементів, але там мізерні дози. Хіба ви будете ложками їсти мед, щоб набрати денну норму. Але це нерозумно, бо в такому разі суттєво перевищите дозу цукру 50 г, з яких 30 г - фруктоза, а вона негативно впливає на печінку", - говорить експерт.

При цьому Попко зазначає, що мед має незначну антибактеріальну дію.

"Іншими словами, замінювати цукром медом - нерозумно. Але є інші бджолині продукти, які набагато корисніші за мед", - зазначає тренер.

Що треба знати про бджолине маточне молочко

"Воно містить гормони, тобто володіє потужним омолоджувальним ефектом, також у ньому великий набір амінокислот, усі вітаміни групи В. Його рекомендують дорослим при гіпертонії, розладах травлення, стресах, у післяпологовий період, при себореї шкіри обличчя", - каже Попко.

Також бджолине маточне молочко вживають для поліпшення апетиту, а після важких захворювань як загально зміцнювальний засіб, а ще - для регулювання кров'яного тиску.

"Тобто, це природний імуномодулятор, що позитивно впливає на захисну функцію організму", - пояснює експерт.

Чи варто споживати пилок

"Пилок містить набір амінокислот, а також понад 100 ферментів, що позитивно впливають на травну систему. Також у пилку є фітогормони, каротиноїди, флавоноїди, що дають протимікробний і противірусний ефект. У пилку також є цілий набір вітамінів та мінералів. Тобто це універсальний продукт від багатьох хвороб", - говорить Попко.

Пилок вживають для підвищення імунітету, підтримання тонусу, нормалізації зору травлення та очищення організму від токсинів.

Що треба знати про бджолині продукти (фото: Freepik)

Чи корисна перга

"Перга краще засвоюється організмом людини, ніж пилок, і діє ефективніше завдяки наявності в ній біологічно активних речовин у збалансованому вигляді. Перга також довше зберігається, не втрачаючи своїх цінних властивостей. У перзі значно більше вітамінів, ніж у пилку, зокрема А, В, Е, К", - каже експерт.

Попко додає, що перга містить 16 амінокислот, 13 видів жирних кислот і залізо.

Чи варто додавати у раціон прополіс

"Бджоли виробляють прополіс у вигляді клейкої суміші різних смолянистих речовин, бальзамів, зібраних із бруньок, стебел та листків", - зазначає тренер.

Прополіс широко застосовується у народній медицині як ранозагоювальний, антибактеріальний, протигрибковий та противірусний засіб.

"Якщо підсумувати, то усі продукти бджільництва - супер, окрім меду. Їх краще приймати вранці за 30 хв перед їжею. Алергікам варто врахувати, що ці продукти можуть викликати алергію", - застерігає Попко.