Експерт назвав топ-3 продукти, які руйнують суглоби: від чого треба відмовитись

Здоров'я суглобів залежить від фізичної активності людини, а також від якості її харчування. Одні продукти здатні покращувати їхній стан, а інші - провокувати різноманітні хвороби, зокрема так зване відкладення солей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram .

Що руйнує суглоби

"Подагра - хвороба, яка частіше за все характеризується нападами гострого артриту: почервонінням, чутливістю і набряком суглоба. Класичним проявом вважається ураження великого пальця на нозі. Воно виникає у 50% випадків", - каже експерт.

Він додає, що подагра може проявлятися і у вигляді тофуса, каменів у нирках та уратної нефропатії. Вона виникає у разі підвищення рівня сечової кислоти.

"Сечова кислота кристалізується, а кристали накопичуються у суглобах, сухожиллях та навколишніх тканинах. Сечова кислота - це речовина, що утворюється при розпаді пуринів, азотовмісних сполук, що містяться в організмі", - пояснює Попко.

Експерт зазначає, що коли вже виникла проблема з надмірною кількістю сечової кислоти, тоді радять виключити з раціону червоне м'ясо, субпродукти, жирну рибу, бобові, чай, каву і шоколад.

"Наша ціль - профілактика, щоб не доводити до такого стану, коли вже слід вживати крайніх заходів. І знову ж таки, це заходи, які забирають симптоми, а не усувають першоджерело", - каже тренер.

Чому підвищується рівень сечової кислоти

"Ріст сечової кислоти і запалення суглобів, зазвичай, це наслідок інсулінорезистентності - порушення вуглеводного обміну. Це коли у нас підвищений рівень глюкози та інсуліну в крові. А причини інсулінозалежності - переїдання, низька фізична активність та, відповідно, зайва вага", - пояснює тренер.

За словами Попка, якщо ігнорувати ознаки інсулінозалежності, то це призводить до переддіабетного стану, а тоді й до цукрового діабету 2 типу або метаболічного синдрому.

"Тож не забувайте про водний баланс. Має бути 30 мл на 1 кг тіла. Але враховуйте, що вода надходить і з супів, овочів та фруктів. Краще орієнтуйтеся на відчуття спраги та колір сечі. Чим вона темніша, тим більше зневоднення. Сеча має бути майже прозорою", - говорить експерт.

Які продукти найшкідливіші для суглобів

"Спиртні напої - це продукти, які провокують та підтримують запальні процеси в організмі та порушують вуглеводний обмін. Відповідно, у нашому тілі росте рівень сечової кислоти. Особливу увагу треба приділити зловживанню червоним вином, оскільки це і алкоголь, і глюкоза", - зазначає Попко.

Алкоголь також викликає зневоднення, що ускладнює здатність організму виводити сечову кислоту.

Крім алкоголю, Попко радить також обмежити вживання продуктів, які багаті на фруктозу. В першу чергу - це соки, фрукти, мед, цукор і все солодке.

"Третій тип харчів, від яких варто відмовитись - рафіновані продукти", - каже тренер.

У цю категорію входять білий хліб і випічка, макарони, очищені крупи.

"Тож не переїдайте і не доводьте до зайвої ваги. Не зловживайте алкоголем, фруктозою, цукровмісними продуктами. А найголовніше - більше рухайтесь, майте регулярні фізичні навантаження", - радить Попко.