Есть ли в украинском языке слово "точка"? Вот, что стоит знать, чтобы не делать ошибки

Во многих случаях украинцы используют слово "точка" в своей речи. Но действительно ли оно украинское, и не ошибка ли - использование этого слова?

Есть ли в украинском языке слово "точка" и что стоит знать, чтобы не делать ошибку в речи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение на странице "Рух "За мову" в Facebook.

"Крапка" или "точка"?

В украинском языке мы используем слово "крапка" - потому что это прежде всего знак пунктуации. Поэтому правильно:

У кінці речення ставимо крапку. Або три крапки…

В середині речення буває ще двокрапка та крапка з комою.

Над І ми також розставляємо крапки - "розставити крапки над І".

Но и слово "точка" в украинском языке также используется: в алгебре, геометрии, физике, в военном деле.

Например, в алгебре, геометрии, физике, военном деле:

Машина їде з точки А в точку Б.

Точка кипіння, точка опори

Точка на мапі

Вогнева точка

Торгівельна точка (ну не крапка ж, правда?)

Бити в одну точку

Зрушити з мертвої точки

А как быть с "точкою зору"?

Некоторые считают, что "точка зору" - это калька с русского, но это не так. В европейских языках это выражение также распространено. Если вам режет слух, то можно заменить на "погляд".

Например: