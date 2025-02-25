Есть ли в украинском языке слово "точка"? Вот, что стоит знать, чтобы не делать ошибки
Во многих случаях украинцы используют слово "точка" в своей речи. Но действительно ли оно украинское, и не ошибка ли - использование этого слова?
Есть ли в украинском языке слово "точка" и что стоит знать, чтобы не делать ошибку в речи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение на странице "Рух "За мову" в Facebook.
"Крапка" или "точка"?
В украинском языке мы используем слово "крапка" - потому что это прежде всего знак пунктуации. Поэтому правильно:
- У кінці речення ставимо крапку. Або три крапки…
- В середині речення буває ще двокрапка та крапка з комою.
- Над І ми також розставляємо крапки - "розставити крапки над І".
Но и слово "точка" в украинском языке также используется: в алгебре, геометрии, физике, в военном деле.
Например, в алгебре, геометрии, физике, военном деле:
- Машина їде з точки А в точку Б.
- Точка кипіння, точка опори
- Точка на мапі
- Вогнева точка
- Торгівельна точка (ну не крапка ж, правда?)
- Бити в одну точку
- Зрушити з мертвої точки
А как быть с "точкою зору"?
Некоторые считают, что "точка зору" - это калька с русского, но это не так. В европейских языках это выражение также распространено. Если вам режет слух, то можно заменить на "погляд".
Например:
- З моєї точки зору - з мого погляду
- Поділяємо точку зору - поділяємо погляди
- Суперечливі точки зору - суперечливі погляди
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