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Есть ли в украинском языке слово "точка"? Вот, что стоит знать, чтобы не делать ошибки

Вторник 25 февраля 2025 08:15
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Есть ли в украинском языке слово "точка"? Вот, что стоит знать, чтобы не делать ошибки Есть ли в украинском языке слово "точка" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Во многих случаях украинцы используют слово "точка" в своей речи. Но действительно ли оно украинское, и не ошибка ли - использование этого слова?

Есть ли в украинском языке слово "точка" и что стоит знать, чтобы не делать ошибку в речи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение на странице "Рух "За мову" в Facebook.

"Крапка" или "точка"?

В украинском языке мы используем слово "крапка" - потому что это прежде всего знак пунктуации. Поэтому правильно:

  • У кінці речення ставимо крапку. Або три крапки…
  • В середині речення буває ще двокрапка та крапка з комою.
  • Над І ми також розставляємо крапки - "розставити крапки над І".

Но и слово "точка" в украинском языке также используется: в алгебре, геометрии, физике, в военном деле.

Например, в алгебре, геометрии, физике, военном деле:

  • Машина їде з точки А в точку Б.
  • Точка кипіння, точка опори
  • Точка на мапі
  • Вогнева точка
  • Торгівельна точка (ну не крапка ж, правда?)
  • Бити в одну точку
  • Зрушити з мертвої точки

А как быть с "точкою зору"?

Некоторые считают, что "точка зору" - это калька с русского, но это не так. В европейских языках это выражение также распространено. Если вам режет слух, то можно заменить на "погляд".

Например:

  • З моєї точки зору - з мого погляду
  • Поділяємо точку зору - поділяємо погляди
  • Суперечливі точки зору - суперечливі погляди

Ранее мы писали о том, как правильно на украинском называть вещи "Б/У".

А еще рассказывали о том, почему "носки" на украинском - это не "шкарпетки".

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