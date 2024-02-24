Чи дозволить новий закон забирати житло в ухилянтів: пояснення юриста

Чи забиратимуть житло в ухилянтів

"Новим проектом 10449 не передбачено арешту майна. Ним передбачено, що ТЦК може звернутися до суду із заявою, щоб суд наклав арешт на рахунки, електронні гаманці тощо. Тобто мова йде про блокування карток. Також ТЦК може звернутися до суду, щоб обмежити право водіння авто", - каже адвокат Кристина Очкур.

Вона зазначає, що у першому проекті закону про мобілізації був пункт про те, що начальник ТЦК міг накласти арешт на майно, але у другому проекті - цього нема.

"Чому ж виникли ці чутки про те, що в ухилянтів забиратимуть майно? Раніше був законопроект 10378 і через нього був великий скандал і зразу після нього подали ще один проект під номером 10379, саме він передбачав величезні штрафи по 200 000 грн. Через цей проект пішли чутки, бо люди розуміють, що якщо людина не може сплатити цей штраф, то виконавча служба може арештувати майно", - пояснює юрист.

Очкур наголошує, що цей законопроект не ухвалили.

Чи арештовуватимуть майна чоловіків, які виїхали за кордон

Раніше ми писали про те, що адвокат Андрій Приходько пояснив, чи будуть арештовувати майно чоловіків, які виїхали за кордон. За його словами, якщо чоловік не виконає умови, що передбачено новим законопроектом, його майно в Україні може бути арештовано.

"Всі чоловіки, які виїхали з України, і в яких залишилося, наприклад, майно в Україні, то фактично це все майно буде арештовано. З цієї точки зору мені трохи складно уявити, як це буде реалізовуватися", - заявив адвокат.

Він також додав, що, ймовірно, для цього суд висуватиме рішення, яке передаватиметься до виконавчої служби, а вона тоді буде накладати оці арешти. Таким самим чином, як вона застосовує до класичних боржників.