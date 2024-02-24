RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Позволит ли новый закон забирать жилье у уклонистов: объяснение юриста

Будут ли забирать жилье у уклонистов (фото: Facebook/OOTCKSP)
Автор: Василина Копытко

С тех пор как в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект об усилении мобилизации, в обществе распространяется много слухов относительно того, как будут наказывать уклонистов. В том числе и о том, что у нарушителей мобилизации будут забирать жилье.

О том, действительно ли новый закон позволит забирать жилье у уклонистов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в You Tube.

Будут ли забирать жилье у уклонистов

"Новым проектом 10449 не предусмотрен арест имущества. Им предусмотрено, что ТЦК может обратиться в суд с заявлением, чтобы суд наложил арест на счета, электронные кошельки и т.д. То есть речь идет о блокировке карт. Также ТЦК может обратиться в суд, чтобы ограничить право на вождения авто", - говорит адвокат Кристина Очкур.

Она отмечает, что в первом проекте закона о мобилизации был пункт о том, что начальник ТЦК мог наложить арест на имущество, но во втором проекте этого нет.

"Почему же возникли эти слухи о том, что у уклонистов будут забирать имущество? Раньше был законопроект 10378 и из-за него был большой скандал и сразу после него подали еще один проект под номером 10379, именно он предусматривал огромные штрафы по 200 000 грн. Из-за него пошли слухи, потому что люди понимают, что если человек не может заплатить этот штраф, то исполнительная служба может арестовать имущество", - объясняет юрист.

Очкур подчеркивает, что этот законопроект не был принят.

 

Бутут ли арестовывать имущество мужчин, которые выехали за границу

Ранее мы писали о том, что адвокат Андрей Приходько объяснил, будут ли арестовывать имущество выехавших за границу мужчин. По его словам, если мужчина не выполнит условия, предусмотренные новым законопроектом, его имущество в Украине может быть арестовано.

"Все мужчины, уехавшие из Украины, и у которых осталось, например, имущество в Украине, то фактически это все имущество будет арестовано. С этой точки зрения мне немного сложно представить, как это будет реализовываться", - заявил адвокат.

Он также добавил, что, вероятно, для этого суд будет принимать решение, которое будет передаваться в исполнительную службу, а тогда она будет накладывать аресты. Таким же образом, как она применяет это к классическим должникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы юристаМобилизация в Украине