Де ТЦК можуть вручати повістки: новий закон частково дає відповідь

Часто можна побачити, як представники ТЦК СП вручають повістки військовозобов'язаним на вулицях, у спортзалах та інших громадських місцях. Це викликало шквал критики в суспільстві. Проте новий законопроєкт частково дав відповідь на запитання, де можна вручати повістки.

Про це розповів юрист Сергій Савинський в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Де можна вручати повістки 2024

Відомо, що відповідно до нового законопроєкту повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника, і це зазначене єдине "місце".

Юрист пояснює, що електронний кабінет для вручення повісток - це і є та сама часткова відповідь.

"Однак законопроєкт не дає повної відповіді, де можна вручати повістки. Якщо відповіді немає, значить їх можна вручати скрізь. Якби там про це зазначили, то люди обходили б ці місця десятою дорогою", - додає Савинський.

Правила вручення повісток

Насамперед документ повинен бути заповненим даними військовозобов'язаного.

"За це може відповідати кабінет військовозобов'язаного. У ній також повинен бути підпис, для цього передбачено електронний. Тепер буде питання по сертифікації ключів для підпису. На мою думку, це явище досить прогресивне", - ділиться думкою Сергій.

Якщо електронний кабінет призовника почне працювати, дані з інших реєстрів будуть синхронізуватися. Таким чином військкомати зможуть отримувати більше інформації про військовозобов'язаних.

Як повинні законно вручати повістку

"Насамперед коли вас зупиняють на вулиці й кажуть: "Ваші документи", адекватна реакція людини сказати: "Вибачте, ви хто? Покажіть ваші документи", - каже Савинський.

Проте за загальним правилом представники ТЦК чи поліції самі представляються, показують посвідчення чи поліцейський жетон.

"Далі особа може поцікавитися, у зв'язку з чим її зупинили. Але здебільшого людину зупиняють і все це оголошують. Можуть запитати військово-обліковий документ. Якщо немає, можуть запропонувати проїхати з ними для уточнення даних", - розповідає юрист.

Однак за його словами, коли запровадять зміни й військово-обліковий документ стане обов'язковим, таких запитань не повинно виникати.