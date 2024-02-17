Чи має право ТЦК виписувати штрафи без суду: пояснення юриста

За порушення закону про мобілізації на військовозобов'язаних чоловіків чекає покарання. Воно може бути у вигляді накладання штрафу, або ж навіть позбавлення волі, якщо громадянина суд визнає ухилянтом.

Про те, чи може ТЦК самостійно накладати штрафи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" у You Tube .

Чи має право ТЦК виписувати штрафи

"До нас звернулися із питанням про те, чи має право ТЦК виписувати штрафи, адже це не суд? Але насправді військкомати мають право розглядати адміністративні порушення, складати протокол і навіть виносити постанову про накладення штрафу самостійно без суду", - каже адвокат Кристина Очкур.

При цьому юрист пояснює, що саме тому історія з електронними реєстрами, а також норми у новому законопроекті про мобілізацію, де говориться про те, що ТЦК зможе накладати арешт на майно людини, яка порушила законодавство про мобілізацію, має приховану загрозу.

"Річ у тім, що арешт накладатиме суд, а саме порушення та постанову про притягнення до відповідальності ТЦК робитиме самостійно. Тобто вони вас притягнуть до відповідальності, а тоді подадуть у суд заяву про те, що треба арештувати ваше майно. Норма про це поки не діє, бо законопроект ухвалили тільки у першому читанні. Залишилось ще одне читання і підпис президента", - додає Очкур

Разом із цим, норма про те, що ТЦК можуть виносити постанови про адміністративні правопорушення, діє згідно із чинним законодавством.

Додамо, що порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 грн).

Зазначимо також, що людина, щодо якої складена постанова, має право оскаржити її в суді. Строк оскарження - 10 днів. Якщо протягом 15 днів громадянин не сплатив штраф та не оскаржив постанову у суді - постанова передається до виконавчої служби. Тоді з громадянина стягується штраф, але вже у подвійному розмірі. Також доведеться заплатити виконавчий збір.