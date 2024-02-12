Українцям розповіли, яке майно не можуть арештувати через борг: точний список
Для того, щоб повернути борги, виконавча служба може накласти арешт на майно. Однак є перелік речей, які точно не будуть описані та реалізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Ти ж юрист".
Хто накладає арешт
Арешт накладає виконавча служба на підставі постанови виконавця про арешт коштів боржника.
Сама постанова виноситься згідно з виконавчими документами або на підставі рішення суду, судового наказу або нотаріуса.
Виконавча служба накладає арешти лише на боржників. А причин арешту може бути безліч.
Наприклад, ви маєте борг у банку або є заборгованість зі сплати аліментів, штрафів чи державних податків.
Відповідно, стягувачем у вашій справі може бути фізична, юридична особа або держава. Це залежить від того, що та кому ви заборгували.
Яке майно не можуть арештувати
Юристи назвали список, яке майно не може бути арештоване виконавчою службою:
- предмети щоденного побутового вжитку (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування
- лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, які необхідні боржникові
- меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу та один стіл, одна шафа на сім’ю
- один холодильник на сім’ю
- один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон на кожну особу
- запас питної води, продукти харчування, які необхідні для особистого споживання боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні
- майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, членами його сім’ї та особами, які перебувають на його утриманні
- насіння, необхідне для чергового посіву та незібраний урожай - в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення)
- сільськогосподарський інвентар в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством
- призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник
Раніше ми повідомляли, як перевірити, чи є ви у реєстрі боржників, і як вийти із "чорного" списку.
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