Українцям розповіли, яке майно не можуть арештувати через борг: точний список

Для того, щоб повернути борги, виконавча служба може накласти арешт на майно. Однак є перелік речей, які точно не будуть описані та реалізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал " Ти ж юрист ".

Хто накладає арешт

Арешт накладає виконавча служба на підставі постанови виконавця про арешт коштів боржника.

Сама постанова виноситься згідно з виконавчими документами або на підставі рішення суду, судового наказу або нотаріуса.

Виконавча служба накладає арешти лише на боржників. А причин арешту може бути безліч.

Наприклад, ви маєте борг у банку або є заборгованість зі сплати аліментів, штрафів чи державних податків.

Відповідно, стягувачем у вашій справі може бути фізична, юридична особа або держава. Це залежить від того, що та кому ви заборгували.

Яке майно не можуть арештувати

Юристи назвали список, яке майно не може бути арештоване виконавчою службою: