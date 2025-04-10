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Єфросиніна, Дантес, Ласточкін та інші: зірки емоційно попрощалися з Олександром Чечуном (фото)

Четвер 10 квітня 2025 22:14
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Єфросиніна, Дантес, Ласточкін та інші: зірки емоційно попрощалися з Олександром Чечуном (фото) Олександр Чечун (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Смерть зірки "Ліги сміху" та військового Олександра Чечуна стала сильним ударом для української шоубізнесової спільноти. Колеги та друзі згадують артиста як талановиту та щиру людину, а також дякують за захист.

Як відреагували зіркові колеги на трагічну звістку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Про смерть Олександра стало відомо 10 квітня. Як повідомила дружина Ольга Гриценюк, він пішов з життя у середу внаслідок поранення, яке отримав майже рік тому під час виконання бойового завдання.

"Ми майже рік боролися за його життя. Але, на жаль", - розповіла вона.

Як зірки відреагували на трагічну новину

Маша Єфросиніна висловила співчуття рідним та близьким. Для неї трагедія також є особистою, адже вони разом грали в "Лізі".

Єфросиніна, Дантес, Ласточкін та інші: зірки емоційно попрощалися з Олександром Чечуном (фото)

Єфросиніна висловила співчуття (скриншот)

Володимир Дантес, який був тренером команди в одному із сезонів шоу, подякував воїну за захист у зворушливому дописі.

Єфросиніна, Дантес, Ласточкін та інші: зірки емоційно попрощалися з Олександром Чечуном (фото)

Дантес подякував герою (скриншот)

Не пройшли повз трагедії й інші зірки "Ліги сміху". Гумористи співчувають рідним та оплакують тяжку втрату.

Володимир Мартинець, з яким комік виступав у команді "Стадіон діброва", опублікував лаконічне фото без слів.

Єфросиніна, Дантес, Ласточкін та інші: зірки емоційно попрощалися з Олександром Чечуном (фото)

Мартинець про загибель Чечуна (скриншот)

Акторка Катерина Нікітіна назвала колегу легендою та сказала, що буде за ним сумувати.

Єфросиніна, Дантес, Ласточкін та інші: зірки емоційно попрощалися з Олександром Чечуном (фото)

Нікітіна присвятила допис Чечуну (скриншот)

Ігор Ласточкін, який також зараз служить в лавах ЗСУ, висловив співчуття усім рідним загиблого.

Єфросиніна, Дантес, Ласточкін та інші: зірки емоційно попрощалися з Олександром Чечуном (фото)

Ласточкін висловив співчуття (скриншот)

Нагадаємо, Олександр Чечун став відомий завдяки участі в різних проєктах на телебаченні. Найбільшу славу принесла участь в команді "Стадіон Діброва" в гумористичному проєкті "Ліга сміху". З початком повномасштабної війни РФ проти України він приєднався до ЗСУ. На фронті мав позивний "Маркіян".

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