Часто ли нужно мыть детские игрушки и как это делать правильно

Игрушки ребенка – это не просто источник развлечений, но и способ познания мира. А еще - это настоящий рассадник бактерий, потому что малыши их тянут рот, таскают по полу, берут с собой на прогулку и в садик. Поэтому очень важно тщательно следить за чистотой игрушек и регулярно мыть их.

Как часто нужно их мыть и как это правильно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Насколько грязные игрушки

Согласно исследованиям, игрушки могут быть загрязнены опасными бактериями, дрожжами, плесенью и фекалиями.

80% мягких игрушек содержат потенциально опасные бактерии.

25% загрязнены фекалиями.

75% игрушек никогда не стирают.

90% детей бросают свои игрушки на пол, где по приблизительным подсчетам содержится более 750 бактерий на квадратный дюйм!

Игрушки для домашних животных, как известно, грязные, содержат дрожжи, плесень и бактерии.

Как часто мыть детские игрушки

Детские игрушки, которые чаще всего кладут в рот ребенка и бросают на пол, требуют наиболее частого внимания. Чистите их каждые один-два дня. Остальные можно обрабатывать еженедельно.

Пластиковые и деревянные игрушки: 1-2 раза в неделю.

Мягкие игрушки, которые нельзя стирать: 1 раз в неделю.

Игрушки для ванны: после каждого купания.

Электронные игрушки безопасны только при чистке поверхности, и их следует протирать дезинфицирующим средством еженедельно и всегда, когда ребенок болеет.

Как правильно мыть игрушки

Пластиковые и резиновые игрушки можно мыть теплой водой с мылом. Для стойких пятен можно использовать раствор уксуса или спирта.

Деревянные игрушки: протирайте влажной тряпкой, смоченной в мыльной воде. Не погружайте в воду!

Мягкие игрушки:

Стирать в стиральной машине: выбирайте режим деликатной стирки с температурой не более 30°C.

Ручная стирка: используйте теплую воду с детским шампунем или мылом.

Сухая чистка: если игрушку нельзя стирать, используйте специальный спрей для сухой чистки мягкой мебели.

Очистка и дезинфекция. Замочите игрушки в мыльной воде на 10-15 минут.

Вымойте игрушки руками, используя мягкую губку.

Смойте чистую водой мыльную воду.

Разведите 0,05% раствор хлоргексидина с водой в пропорции 1:10. Замочите игрушки на 10 минут, затем протрите их чистой тряпкой. Уксус использовать нельзя.

Избегайте сушки игрушек феном или на батарее, дайте им полностью высохнуть на открытом воздухе.