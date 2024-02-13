Часто ли нужно мыть детские игрушки и как это делать правильно
Игрушки ребенка – это не просто источник развлечений, но и способ познания мира. А еще - это настоящий рассадник бактерий, потому что малыши их тянут рот, таскают по полу, берут с собой на прогулку и в садик. Поэтому очень важно тщательно следить за чистотой игрушек и регулярно мыть их.
Как часто нужно их мыть и как это правильно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: Good housekeeping, USA Today.
Насколько грязные игрушки
Согласно исследованиям, игрушки могут быть загрязнены опасными бактериями, дрожжами, плесенью и фекалиями.
80% мягких игрушек содержат потенциально опасные бактерии.
25% загрязнены фекалиями.
75% игрушек никогда не стирают.
90% детей бросают свои игрушки на пол, где по приблизительным подсчетам содержится более 750 бактерий на квадратный дюйм!
Игрушки для домашних животных, как известно, грязные, содержат дрожжи, плесень и бактерии.
Как часто мыть детские игрушки
Детские игрушки, которые чаще всего кладут в рот ребенка и бросают на пол, требуют наиболее частого внимания. Чистите их каждые один-два дня. Остальные можно обрабатывать еженедельно.
Пластиковые и деревянные игрушки: 1-2 раза в неделю.
Мягкие игрушки, которые нельзя стирать: 1 раз в неделю.
Игрушки для ванны: после каждого купания.
Электронные игрушки безопасны только при чистке поверхности, и их следует протирать дезинфицирующим средством еженедельно и всегда, когда ребенок болеет.
Как правильно мыть игрушки
Пластиковые и резиновые игрушки можно мыть теплой водой с мылом. Для стойких пятен можно использовать раствор уксуса или спирта.
Деревянные игрушки: протирайте влажной тряпкой, смоченной в мыльной воде. Не погружайте в воду!
Мягкие игрушки:
Стирать в стиральной машине: выбирайте режим деликатной стирки с температурой не более 30°C.
Ручная стирка: используйте теплую воду с детским шампунем или мылом.
Сухая чистка: если игрушку нельзя стирать, используйте специальный спрей для сухой чистки мягкой мебели.
Очистка и дезинфекция. Замочите игрушки в мыльной воде на 10-15 минут.
Вымойте игрушки руками, используя мягкую губку.
Смойте чистую водой мыльную воду.
Разведите 0,05% раствор хлоргексидина с водой в пропорции 1:10. Замочите игрушки на 10 минут, затем протрите их чистой тряпкой. Уксус использовать нельзя.
Избегайте сушки игрушек феном или на батарее, дайте им полностью высохнуть на открытом воздухе.
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