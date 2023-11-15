Безопасно ли пить воду из пластиковых бутылок: об этом не все знают
Вода необходима для жизни. Она не только освежает, но играет ключевую роль в организме и каждой из его функций. Однако не во всей таре вода считается полезной.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Веры Курин в Instagram.
Вредна ли вода в пластиковых бутылках
Обычно все покупают воду в пластиковых бутылках.
Нутрициолог говорит, что в составе такой тары может содержаться химическое вещество Бисфенол-А (или БФА), которое может нанести большой вред здоровью.
БФА содержится в следующей продукции:
- детских бутылочках
- пластиковых игрушках
- в бутылках для воды и различных напитков
- в контейнерах для хранения продуктов
- пластиковой посуде
- внутреннее покрытие консервных банок
Важно знать, что такое химическое вещество попадает в организм с водой и пищей, которая хранилась в таре с его содержанием.
К тому же выделение бисфенола зависит от температуры. В частности, чем выше она, тем активнее происходит загрязнение продуктов и воды БФА из пластика.
"Состав пластика указывается на самой посуде в виде треугольника с цифрой, так что вы всегда можете узнать, из чего сделана ваша пластиковая посуда", - говорит эксперт.
Какие бутылки нельзя использовать повторно
Вера Курин отметила, что бутылки с такой маркировкой запрещено использовать повторно:
- "1" (РЕТ або РЕТЕ)
- "3" (PVC та РС)
- "7" (PVC та PC)
Кроме того, в присутствии кислорода, при нагревании или нахождении на солнце, такая бутылка выделяет токсичные вещества, попадающие в воду.
Попадание БФА в организм может привести к:
- нарушение работы щитовидной железы
- раннему половому созреванию у девочек и к замедленному - у мальчиков
- заболеваний сердечно-сосудистой системы
- проблем с печенью
- развития онкологических заболеваний
- негативное влияние на мозг и нервную систему младенцев и детей младшего возраста - задержка в развитии и даже аутизм
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