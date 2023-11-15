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Безопасно ли пить воду из пластиковых бутылок: об этом не все знают

Среда 15 ноября 2023 10:18
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Безопасно ли пить воду из пластиковых бутылок: об этом не все знают Полезна ли вода в пластиковых бутылках (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вода необходима для жизни. Она не только освежает, но играет ключевую роль в организме и каждой из его функций. Однако не во всей таре вода считается полезной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Веры Курин в Instagram.

Вредна ли вода в пластиковых бутылках

Обычно все покупают воду в пластиковых бутылках.

Нутрициолог говорит, что в составе такой тары может содержаться химическое вещество Бисфенол-А (или БФА), которое может нанести большой вред здоровью.

БФА содержится в следующей продукции:

  • детских бутылочках
  • пластиковых игрушках
  • в бутылках для воды и различных напитков
  • в контейнерах для хранения продуктов
  • пластиковой посуде
  • внутреннее покрытие консервных банок

Важно знать, что такое химическое вещество попадает в организм с водой и пищей, которая хранилась в таре с его содержанием.

К тому же выделение бисфенола зависит от температуры. В частности, чем выше она, тем активнее происходит загрязнение продуктов и воды БФА из пластика.

"Состав пластика указывается на самой посуде в виде треугольника с цифрой, так что вы всегда можете узнать, из чего сделана ваша пластиковая посуда", - говорит эксперт.

Какие бутылки нельзя использовать повторно

Вера Курин отметила, что бутылки с такой маркировкой запрещено использовать повторно:

  • "1" (РЕТ або РЕТЕ)
  • "3" (PVC та РС)
  • "7" (PVC та PC)

Кроме того, в присутствии кислорода, при нагревании или нахождении на солнце, такая бутылка выделяет токсичные вещества, попадающие в воду.

Попадание БФА в организм может привести к:

  • нарушение работы щитовидной железы
  • раннему половому созреванию у девочек и к замедленному - у мальчиков
  • заболеваний сердечно-сосудистой системы
  • проблем с печенью
  • развития онкологических заболеваний
  • негативное влияние на мозг и нервную систему младенцев и детей младшего возраста - задержка в развитии и даже аутизм

Раньше мы сообщали, что произойдет с организмом, если каждый день пить газировку.

Также мы писали, для чего нужно пить теплую воду с утра и что даст вам эта привычка.

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нутриціолог здоровя