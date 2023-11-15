Безопасно ли пить воду из пластиковых бутылок: об этом не все знают

Вода необходима для жизни. Она не только освежает, но играет ключевую роль в организме и каждой из его функций. Однако не во всей таре вода считается полезной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Веры Курин в Instagram .

Вредна ли вода в пластиковых бутылках

Обычно все покупают воду в пластиковых бутылках.

Нутрициолог говорит, что в составе такой тары может содержаться химическое вещество Бисфенол-А (или БФА), которое может нанести большой вред здоровью.



БФА содержится в следующей продукции:

детских бутылочках

пластиковых игрушках

в бутылках для воды и различных напитков

в контейнерах для хранения продуктов

пластиковой посуде

внутреннее покрытие консервных банок

Важно знать, что такое химическое вещество попадает в организм с водой и пищей, которая хранилась в таре с его содержанием.

К тому же выделение бисфенола зависит от температуры. В частности, чем выше она, тем активнее происходит загрязнение продуктов и воды БФА из пластика.

"Состав пластика указывается на самой посуде в виде треугольника с цифрой, так что вы всегда можете узнать, из чего сделана ваша пластиковая посуда", - говорит эксперт.

Какие бутылки нельзя использовать повторно

Вера Курин отметила, что бутылки с такой маркировкой запрещено использовать повторно:

"1" (РЕТ або РЕТЕ)

"3" (PVC та РС)

"7" (PVC та PC)

Кроме того, в присутствии кислорода, при нагревании или нахождении на солнце, такая бутылка выделяет токсичные вещества, попадающие в воду.

Попадание БФА в организм может привести к: