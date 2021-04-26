Четверо людей утонули в колодце под Одессой: новые подробности трагедии

В селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района Одесской области спасатели нашли в заброшенном колодце тела троих мужчин и одной женщины. Оказалось, что двое из них - это семейная пара, которую уже три дня разыскивали родственники.

Первыми тревогу забили дети. Три сестры ждали родителей с работы, но когда поняли, что что-то не так, то пошли сами искать их по селу. После чего искать людей начал и участковый, который нашел свидетеля Владимира. Мужчина рассказал, что видел пропавших возле заброшенного колодца.

Владимир признался, что его племяннику в роковой день исполнилось 23 года. И он приехал с другом из соседнего села, чтобы отпраздновать. Мужчина выпил с ними вина и потом встретил супругов, которые возвращались с фермы после работы. У них на велосипеде сзади была двухлитровая бутылка вина.

"Все больше я их не видел", - рассказал Владимир, который ушел пасти овец и потом заметил возле колодца вещи людей.

Для пикника четверо людей выбрали место с кучей мусора и земли возле колодца. Такое место якобы позволило им спрятаться от ветра. Что произошло дальше - можно только предполагать.

Глубина заброшенного колодца составляет 8 метров. А еще у него пологий край. После падения выбраться из него невозможно.

Интересно, что данный колодец накрыли тяжелыми плитами и забросали землей, но потом кто-то его откопал, и оттянул трактором плиты. Люди говорят, что это сделал местный фермер, который использует старые постройки.

Оттягивать плиты помогал также один из погибших, отец троих девочек. Что теперь будет с детьми неизвестно, но есть надежда, что их заберет к себе их дядя, который недалеко живет.

Полиция следов насильственной смерти не обнаружила и расследует дело как несчастный случай.

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