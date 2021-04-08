Не хотел помогать: под Кропивницким девушка до смерти избила палкой 9-летнего брата
В Кировоградской области 21-летняя девушка убила своего 9-летнего брата. Причиной агрессии старшей сестры стало то, что ребенок не хотел помогать ей по хозяйству.
Об этом сообщает "Сегодня".
Старшая сестра набросилась на брата, когда они вместе занимались уборкой. Она начала бить ребенка палкой по рукам и животу, а потом он потерял сознание. После этого девушка опомнилась и начала звонить родственникам.
"Пытались запустить сердце. Делали непрямой массаж. Но ребенок умер. Шансы были очень низкие. Поскольку уже после того экспертиза показала очень большой объем повреждений", - рассказала начальница отдела защиты интересов детей Кировоградской областной прокуратуры Алла Мороз.
Мать детей с ними не живет уже несколько месяцев, поскольку она со средним сыном находилась на лечении в Киеве. Родные говорят, что это несчастный случай. Жители села не могут поверить, что такое произошло.
По словам соседки, девушка помогала матери с детьми, и о ней отзывается позитивно.
Местная жительница рассказала, что сестра практически вырастила мальчика, он называл ее няней. Люди полагают, что у девушки произошел нервный срыв, поэтому она его и избила.
На учете у соцслужбы семья не находилась, проблем с полицией тоже не было.
В данный момент девушку арестовали, и ее ждет психиатрическая экспертиза. Если ее признают виновной, то ей грозит 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. Семья наняла девушке адвоката.
Напомним, соседка подозреваемого в убийстве Маши Борисовой рассказала, как тот душил ее 11-летнего сына.
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