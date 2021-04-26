Четверо людей потонули в колодязі під Одесою: нові подробиці трагедії

У селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району Одеської області рятувальники знайшли у покинутому колодязі тіла трьох чоловіків і однієї жінки. Виявилося, що двоє з них - це сімейна пара, яку вже три дні розшукували родичі.

Першими на сполох забили діти. Три сестри чекали батьків з роботи, але коли зрозуміли, що щось не так, то пішли самі шукати їх по селу. Після чого шукати людей почав і дільничний, який знайшов свідка Володимира. Чоловік розповів, що бачив зниклих біля покинутого колодязя.

Володимир зізнався, що його племіннику в фатальний день виповнилося 23 роки. І він приїхав з другом із сусіднього села, щоб відсвяткувати. Чоловік випив з ними вина і потім зустрів подружжя, яке поверталося з ферми після роботи. У них на велосипеді ззаду була дволітрова пляшка вина.

"Все більше я їх не бачив", - розповів Володимир, який пішов пасти овець і потім помітив біля колодязя речі людей.

Для пікніка четверо людей вибрали місце з купою сміття і землі біля колодязя. Таке місце нібито дозволило їм сховатися від вітру. Що сталося далі - можна тільки припускати.

Глибина занедбаного колодязя становить 8 метрів. А ще у нього пологий край. Після падіння вибратися з нього неможливо.

Цікаво, що даний колодязь накрили важкими плитами і закидали землею, але потім хтось його відкопав, і відтягнув трактором плити. Люди кажуть, що це зробив місцевий фермер, який використовує старі споруди.

Відтягувати плити допомагав також один із загиблих, батько трьох дівчаток. Що тепер буде з дітьми невідомо, але є надія, що їх забере до себе їх дядько, який недалеко живе.

Поліція слідів насильницької смерті не виявила і розслідує справу як нещасний випадок.

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