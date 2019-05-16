Вакарчук идет на выборы со своей партией

Фото: Святослав Вакачрук (РБК-Украина)

Певец возвращается в политику

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представил партию "Голос", с которой он пойдет на парламентские выборы в октябре 2019 года. Презентация происходит на Старокиевской горе, передает корреспондент РБК-Украина.

В своем выступлении на смотровой площадке возле Исторического музея Вакарчук отметил, что у Верховной рады есть возможность запустить в Украине настоящие изменения.

"У меня для вас хорошие новости. Сегодня мы создаем новую партию. Партию "Голос". С вашей помощью я поведу "Голос" на выборы", - сказал Вакарчук.

Среди членов новой партии: Юлия Клименко, экс - заместитель министра экономики, Ярослав Юрчишин , общественный активист и экс-глава правления антикоррупционной организации Transparency International Украина, Юрий Соколов, доктор медицинских наук, Андрей Шараскин (киборг "Богема"), актер, режиссер и командир роты, которая защищала Донецкий аэропорт, Соломия Бобровская, общественная активистка, волонтер, и.о. главы Одесской ОГА в 2016-2017 годах .

Сейчас партия находится в процессе регистрации.

Отметим, Святослав Вакарчук не принимал участия в президентских выборах, хотя соцопросы давали ему значительный процент поддержки.

Директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина сказал, что если бы Владимир Зеленский шел на выборы одновременно с Вакарчуком, они бы в значительной степени делили один и тот же электорат, хотя у Зеленского он все же смещен на юг и восток, а в Вакарчука - в центр и на запад.