Честь и уважение! Украинский бегун отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде 2020

После забега спортсмены вышли на церемонию награждения. Представители ПКР предложили Цветову сделать совместное фото призеров. Но украинский бегун от них отстранился.

Игорь Цветов проигнорировал российских спортсменов (фото: suspilne.media/скриншот UA: Перший)

Бегуны с ПКР сфотографировались вдвоем.

Игорь Цветов проигнорировал российских спортсменов (фото: suspilne.media/скриншот UA: Перший)

После этого Цветов прокомментировал свою позицию в Facebook.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", - отметил спортсмен.

Он также поблагодарил всех за поддержку. И извинился за то, что не принес "золото".

"Впереди еще одна дистанция в 200 м. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал", - добавил он.

Украинцы поддержали его.

Игорь ты большой молодец! И оставайся таким!!!

Лучший;

От всех нас, горячо поздравляем! Честь и уважение!

Молодец! Успеха на 200-метровке.

"Спорт не вне политики. Наш спортсмен Игорь Цветов, который завоевал серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде, отказался фотографироваться с русскими, которые взяли золото и бронзу. Уважение! И за достижения, и за патриотизм", - прокомментировал поступок паралимпийца Сергей Притула.