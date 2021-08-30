Честь і повага! Український бігун відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді 2020

Після забігу спортсмени вийшли на церемонію нагородження. Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів. Але український бігун від них відсторонився.

Ігор Цвєтов проігнорував російських спортсменів (фото: suspilne.media / скріншот UA: Перший)

Бігуни з ПКР сфотографувалися удвох.

Ігор Цвєтов проігнорував російських спортсменів (фото: suspilne.media / скріншот UA: Перший)

Після цього Цвєтов прокоментував свою позицію в Facebook.

"Хтось бачить в цьому неповагу до конкурентів. А хтось бачить повагу до України. Кожному своє... З Україною в серці", - зазначив спортсмен.

Він також подякував усім за підтримку. І вибачився за те, що не приніс "золото".

"Попереду ще одна дистанція в 200 м.зроблю все можливе, щоб вивести Україну на п'єдестал", - додав він.

Українці підтримали його.

Ігор Ти великий молодець! І залишайся таким!!!

Кращий;

Від усіх нас, гаряче вітаємо! Честь і повага!

Молодець! Успіху на 200-метрівці.

"Спорт не поза політикою. Наш спортсмен ігор Цвєтов, який завоював срібло в бігу на 100 метрів на Паралімпіаді, відмовився фотографуватися з росіянами, які взяли золото і бронзу. Повага! І за досягнення, і за патріотизм", - прокоментував вчинок паралімпійця Сергій Притула.