Чеснок озимый: когда сажать, какой сорт самый лучший и секреты большого урожая

Когда, как и где сажать чеснок лучше всего

Озимый стрелкующий чеснок на Полесье и в лесостепной зоне лучше сажать в конце сентября-середине октября, а в степных районах - во второй половине октября.

Сажать чеснок лучше широкорядно - по 45 см, а зубки в ряду - на расстоянии 6-8 см, в зависимости от размера. Глубина сева также 6-8 см.

Чеснок не следует сажать после луковых культур.

Хороший урожай можно получить только на рыхлых, структурных и плодородных почвах.

Самым популярным и лучшим сортом чеснока в Украине считается Любаша.

Чеснок популярен в Украине (фото: facebook.com/mykola.shchyrskyy)

Как ухаживать за чесноком и какие надо использовать удобрения

Чеснок хорошо реагирует на удобрение почвы, как минеральными и органическими удобрениями.

Во время интенсивного роста корневой системы и листьев растения нуждаются в азотном питании, а во время формирования головки - фосфорного и калийного.

Из органических удобрений лучше вносить перегной только под предшественник. Из минеральных удобрений лучшие легкорастворимые формы.

Заметим, что осенью озимый чеснок хорошо мульчировать питательными остатками - соломой, листьями и тому подобное.

Интересно, что на товарных посевах стрелкующих сортов срезают стрелки (и иногда готовят из них вкусные блюда). Это способствует повышению урожайности головок чеснока на 20-25%.

Когда собирать и как хранить чеснок

В народе оставляют несколько стрелок и наблюдают за ними - как только они полностью выпрямятся (обычно они закручены), тогда и выкапывают головки.

Если опоздать с уборкой, головка чеснока рассыплется на зубки.

Хранят чеснок по-разному - хранилища, погреба, банки, плетение в косу, в фанерных или картонных коробках с обязательными отверстиями и просто в холодильниках.

Как выращивать озимый чеснок (instagram.com/sady_peremohy)