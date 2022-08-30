Часник озимий: коли садити, який сорт найкращий і секрети великого врожаю

Часник дуже поширена культура в Україні. Вирощують його як відкритому, так і в закритому ґрунті. Його широко використовують для споживання і у свіжому вигляді, і для консервації. Тому він завжди актуальний.
Як правильно вирощувати озимий часник, який сорт обрати, як і де садити - про це і не тільки розповіли автори організації "Сади Перемоги", діяльність якої спрямована на ефективне використання землі для вирощування продовольства.
Озимий стрілкуючий часник на Поліссі та в лісостеповій зоні краще садити в кінці вересня-середині жовтня, а в степових районах - у другій половині жовтня.
Саджати часник краще широкорядно - по 45 см, а зубки в рядку - на відстані 6-8 см, залежно від розміру. Глибина сівби також 6-8 см.
Часник не слід садити після цибулевих культур.
Хороший врожай можна отримати лише на пухких, структурних та родючих ґрунтах.
Найпопулярнішим і найкращим сортом часнику в Україні вважається Любаша.
Часник популярний в Україні (фото: facebook.com/mykola.shchyrskyy)
Часник добре реагує на удобрення ґрунту, як мінеральними та органічними добривами.
Під час інтенсивного росту кореневої системи та листків рослини потребують азотного живлення, а під час формування голівки - фосфорного та калійного.
З органічних добрив краще вносити перегній тільки під попередник. З мінеральних добрив найкращі легкорозчинні форми.
Зауважимо, що восени озимий часник добре мульчувати поживними рештками - соломою, листям тощо.
Цікаво, що на товарних посівах стрілкуючих сортів зрізають стрілки (і подекуди готують із них смачні страви). Це сприяє підвищенню врожайності головок часнику на 20-25%.
В народі лишають кілька стрілок і спостерігають за ними - щойно вони повністю випрямляться (зазвичай вони закручені), тоді й викопують головки.
Якщо запізнитися зі збиранням, головка часнику розсиплеться на зубки.
Зберігають часник по-різному - сховища, погреби, банки, плетіння у косу, у фанерних або картонних коробках із обов’язковими отворами і просто у холодильниках.
Як вирощувати озимий часник (instagram.com/sady_peremohy)
Раніше ми писали про те, що не можна садити після перцю на наступний рік.
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