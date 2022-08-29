Что нельзя сажать после перца на следующий год: перечень растений
От правильного выбора места посадки и предшественника зависит здоровье культур и их продуктивность. Смену культур проводят каждый год. В частности, нужно знать и учитывать, какие растения не стоит сажать в следующем году на том месте, где в этом году росли перцы.
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Овощная культура имеет неглубокую корневую систему, а это значит, что она питается микроэлементами, расположенными в верхних слоях почвы.
Поэтому после перцев лучше высаживать растения с глубиной корней около 30 см.
После перцев стоит посадить черную редьку, репу, свеклу и морковь. Кроме того, можно посадить бобовые для восстановления состава почвы. Также можно посадить чеснок, лук и капусту.
Перец после себя может оставить инфекционные заболевания (фитофтороз, гниль и мучнистую росу), опасные для всех пасленовых.
Что нельзя сажать
После сезона, когда выращивались перцы, в земле могут остаться различные возбудители инфекций и бактерий, поэтому они очень опасны для всех пасленовых. Категорически запрещено сажать:
- картофель;
- баклажаны;
- любые сорта перцев;
- томаты.
По аналогичным причинам не растут тыквенные растения:
- арбуз;
- огурец;
- кабачок;
- тыква;
- дыня;
- патиссон.
Также есть ряд огородных растений, которые нейтрально относятся к предшественникам, в том числе перцу. К ним относятся:
- Морковь. Как любой корнеплод, морковь можно сажать после перцев, помидора и других пасленовых;
- Редис. Эта культура без проблем прорастает после посадок перца;
- Сельдерей. Эта культура равнодушна к болезням и бактериям, которые оставлены пасленовыми;
- Салат и шпинат. По сути любые листовые, кочанный растения можно смело выращивать на участке, где ранее располагался перец.
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