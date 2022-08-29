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Что нельзя сажать после перца на следующий год: перечень растений

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Понедельник 29 августа 2022 15:41
Что нельзя сажать после перца на следующий год: перечень растений Что нельзя сажать на огороде после перца (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

От правильного выбора места посадки и предшественника зависит здоровье культур и их продуктивность. Смену культур проводят каждый год. В частности, нужно знать и учитывать, какие растения не стоит сажать в следующем году на том месте, где в этом году росли перцы.

Что лучше не сажать - читайте ниже.

Овощная культура имеет неглубокую корневую систему, а это значит, что она питается микроэлементами, расположенными в верхних слоях почвы.

Поэтому после перцев лучше высаживать растения с глубиной корней около 30 см.

После перцев стоит посадить черную редьку, репу, свеклу и морковь. Кроме того, можно посадить бобовые для восстановления состава почвы. Также можно посадить чеснок, лук и капусту.

Перец после себя может оставить инфекционные заболевания (фитофтороз, гниль и мучнистую росу), опасные для всех пасленовых.

Что нельзя сажать

После сезона, когда выращивались перцы, в земле могут остаться различные возбудители инфекций и бактерий, поэтому они очень опасны для всех пасленовых. Категорически запрещено сажать:

  • картофель;
  • баклажаны;
  • любые сорта перцев;
  • томаты.

По аналогичным причинам не растут тыквенные растения:

  • арбуз;
  • огурец;
  • кабачок;
  • тыква;
  • дыня;
  • патиссон.

Также есть ряд огородных растений, которые нейтрально относятся к предшественникам, в том числе перцу. К ним относятся:

  • Морковь. Как любой корнеплод, морковь можно сажать после перцев, помидора и других пасленовых;
  • Редис. Эта культура без проблем прорастает после посадок перца;
  • Сельдерей. Эта культура равнодушна к болезням и бактериям, которые оставлены пасленовыми;
  • Салат и шпинат. По сути любые листовые, кочанный растения можно смело выращивать на участке, где ранее располагался перец.

Ранее мы сообщали, как правильно заморозить сладкий перец кусочками и целым.

Также мы писали, что можно и чего нельзя сажать после картофеля.

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