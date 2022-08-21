Как отличить вкусный баклажан от перезрелого и горького: фотоинструкция

Баклажаны имеют настолько неповторимый насыщенный вкус, который сложно спутать с чем-то другим. Но перезревший овощ будет отдавать горечью, что может испортить блюдо.

Как понять, какие баклажаны не стоит покупать - читайте в материале Styler ниже.

Как понять, что баклажан горький

Как пишут эксперты из Telegram-канала "Дача. Сад та город", окраска плода в технической спелости - темно-фиолетовая, а при полном созревании она становится светло-фиолетовой, затем коричневой.

Таким образом, баклажаны надо покупать темно-фиолетовые. А вот светло-фиолетовые или коричневые уже не годятся к потреблению. Они перезревшие и будут горчить.

Как понять, что баклажаны горькие (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Однако случаются баклажаны с белыми плодами. Их покупают, когда они белого цвета. А если плоды пожелтели - то они уже перезрели и горькие.

Чем полезны баклажаны

Содержат антиоксиданты

Как пишут эксперты издания Eatthis.com, а нтоцианы - пигменты, которые придают баклажанам характерный темно-фиолетовый цвет, являются мощными антиоксидантами. Доказано, что диеты, богатые антиоксидантами, уменьшают воспаление.

Снижают сахар в крови

Содержание клетчатки в овощах снижает уровень сахара в крови, замедляя скорость пищеварения и всасывания сахара в организм. Медленное поглощение поддерживает стабильный уровень сахара в крови и препятствует резким скачкам.

Помогают потерять вес

Калорийность баклажанов очень низкая. Если вы хотите похудеть, смело добавляйте овощ в свой рацион.

Укрепляют кости

Баклажаны содержат марганец, который играет важную роль в здоровье костей. Марганец взаимодействует с другими питательными веществами, такими как кальций и витамин D - для формирования прочных и здоровых костей.

Готовим баклажаны "вместо мяса"

Баклажаны - очень полноценный овощ, который можно готовить как основное блюдо. Держите рецепт, как приготовить баклажаны на ужин.

Ингредиенты:

Баклажаны - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Помидоры - 400 г

Орегано - 1 ч. л.

Базилик-1 ч. л.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Сыр - 120 г

Чеснок - 1 зубчик

Смотрите на видео ниже пошаговое приготовление блюда: